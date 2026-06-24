دعاء يوم عاشوراء مكتوب.. ردده الآن وحتى غروب شمس غدٍ الخميس

دعاء يوم عاشوراء مكتوب.. مع اقتراب يوم عاشوراء، الذي يوافق غدًا الخميس العاشر من شهر المحرم، تتجه قلوب ملايين المسلمين إلى الصيام والدعاء، طمعًا في فضل هذا اليوم العظيم الذي أخبر النبي ﷺ أن صيامه يكفّر ذنوب سنة ماضية، ويُعد عاشوراء فرصة ثمينة لا تُعوّض للتقرب إلى الله، حيث يجتمع فيه الصيام مع كثرة الذكر والدعاء، طلبًا للمغفرة والرحمة وقضاء الحوائج.

فضل الدعاء في يوم عاشوراء

يمثل يوم عاشوراء واحدة من أعظم المحطات الإيمانية في العام الهجري، إذ ارتبط بنجاة نبي الله موسى عليه السلام، ما يجعله يومًا مباركًا يستحب فيه الإكثار من الدعاء والاستغفار.

ويؤكد العلماء أن الدعاء في هذا اليوم له مكانة عظيمة، خاصة مع الصيام، حيث يكون العبد أقرب إلى ربه، راجيًا القبول وتحقيق الأمنيات.

دعاء يوم عاشوراء مكتوب

من أعظم الأذكار التي يُستحب ترديدها في يوم عاشوراء قول:

"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"،

وهو من أفضل ما ردده الأنبياء، كما يُستحب الإكثار من الأدعية المأثورة من القرآن الكريم والسنة النبوية، لما تحمله من معانٍ جامعة للخير والبركة.

«اللهم في يوم عاشوراء اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، واكتب لنا بداية جديدة مليئة بالطاعة والرضا، اللهم اجعلنا من المحافظين على صلاتهم، الثابتين على دينك، ولا تخرجنا من هذا اليوم إلا وقد رضيت عنا.

اللهم تقبل صيامنا ودعاءنا، ولا تردنا خائبين، وامنحنا من فضلك ما تقر به أعيننا، واكتب لنا الخير حيث كان، واصرف عنا كل سوء.

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لهم، ونقّهم من الذنوب كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس، وأدخلهم برحمتك في عبادك الصالحين.

دعاء يوم عاشوراء مستجاب

اللهم في يوم عاشوراء اعتق رقابنا من النار، لا تحرمنا من فضلك وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وتعفو عنا.. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

-اللهم بعدد تكبيرات خلقك في يوم عاشوراء ارحم من ذهبوا واغفر لهم اللهم افتح لهم باب تهب منه نسائم الجنة لا يغلق أبدا.

-اللهم في يوم عاشوراء، افرحنا بخبر جميل واشف كل مريض وارحم كل ميت واشرح صدورنا واجعل هذا اليوم استجابة لكل خير وابعدنا من كل شر يا رب.. اللهم لا تطوي يوم عاشوراء إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا، وقبلت توبتنا وفرجت همومنا، وشفيت مرضانا.»

دعاء يوم عاشوراء لقضاء الحاجة

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم فرج كربتي، وآنس وحدتي، واقض حاجتي وحوائج أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أخرجني من الظلمات إلى النور

اللهم وفقني في كل مراحل حياتي، واغفر لي ذنوبي يارب العالمين، اللهم لا تجعلني مع القوم الظالمين، ونجني من كل ضيق، واجعل لي بعده مخرجا يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك إيمانا دائما، وأسألك علما نافعا، وأسألك يقينا صادقا، وأسألك دينا قيما، وأسألك العافية من كل بلية، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس.

اللهم اجبر كسر قلبي جبرا يتعجب منه أهل السماوات والأرض، جبرا يليق بكرمك، وعظمتك، وقدرتك، يا رب. اللهم فوضتك أمري كله، فجمله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.

«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»، وهي دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. «اللهم إني أسالك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسالك الجنة، وأعوذ بك من النار»، وهو الدعاء باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب ، وإذا سئل به أعطى. «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك».