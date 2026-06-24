قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء يوم عاشوراء مكتوب.. ردده الآن وحتى غروب شمس غدٍ الخميس
صيام تاسوعاء وعاشوراء.. فضائل عظيمة وسنة نبوية يغفل عنها كثيرون
العربي الناصري: زيادة المعاشات 15% انتصار للعدالة الاجتماعية وانحياز حقيقي لأصحابها
لحظة الاعتداء على طبيبة أسنان بشبرا.. حطموا المركز واعتدوا عليها بسبب الأسنان المخلوعة
كسروا باب غرفة الكشف.. تفاصيل الاعتداء على طبيبة أسنان داخل وحدة صحية بشبرا الخيمة
التأمينات: صرف زيادة المعاشات 15% أول يوليو لـ 11.5 مليون مستفيد بتكلفة 70 مليار جنيه
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف معاشات يوليو بزيادة15%
برلمانية: زيادة المعاشات 15% يؤكد حرص الدولة على دعم أصحابها وتعزيز الحماية الاجتماعية
ردا للجميل.. جامعة الأزهر تكرم رؤساءها السابقين والفائزين بجائزة التميز العلمي
لبنان: تحليق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت
آخر جندي غادر أفغانستان.. قائد الجيش الأمريكي في أوروبا وإفريقيا يعلن تقاعده المفاجئ
العوضي يروّج لفيلم «شمشون ودليلة».. تعرف موعد العرض بالسينمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء يوم عاشوراء للميت مكتوب.. أفضل الأدعية للوالدين والأحباب في عاشوراء 1448

دعاء يوم عاشوراء للميت
دعاء يوم عاشوراء للميت
أحمد سعيد

يحرص المسلمون في يوم عاشوراء على الإكثار من الدعاء والذكر والأعمال الصالحة، ومن أعظم ما يمكن تقديمه للمتوفى الدعاء له بالرحمة والمغفرة، لذا تجد كثيرين يبحثون عن دعاء يوم عاشوراء للميت وأفضل الأدعية للوالدين المتوفين ودعاء الرحمة والمغفرة في عاشوراء، أملا في أن ينال أحباؤهم من فضل هذا اليوم المبارك وفي السطور التالية نعرض أفضل الأدعية للميت في يوم عاشوراء.

دعاء يوم عاشوراء للميت

يستحب الإكثار من دعاء يوم عاشوراء للميت فهذا اليوم يتسابق فيه المسلمون إلى جانب صيامه في فعل الأعمال الصالحة ويعد الدعاء للميت من أفضل يغتنمه المرء في هذا اليوم من أجل طلب المغفرة للمتوفى.  

اللهم في يوم عاشوراء المبارك اغفر لميتنا وارحمه رحمة واسعة، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، وافتح له بابًا إلى الجنة يأتيه من روحها ونعيمها إلى يوم يبعثون.

اللهم آنس وحشته، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين.

دعاء يوم عاشوراء للميت مكتوب

الدعاء للميت من الأعمال الصالحة وفي هذا اليوم المبارك يجب أن نكثر من دعاء عاشوراء للميت حيث ينتفع به المتوفى، وقد حثّ الإسلام على الدعاء للمسلمين أحياء وأمواتا ومن أفضل صيغ الدعاء ما يلي:

• اللهمّ ادخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

• يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.
• اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

• اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.
• اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

• اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.
• اللهم اعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض على جنبيه، واملًا قبره بالرضا والنور، والفسحة والسرور.

• اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

• اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، وارْحمْهُ ، وعافِهِ ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَهُ ، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ واغْسِلْهُ بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس ، وَأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه ، وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِهِ ، وأدْخِلْه الجنَّةَ ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّار.

• اللَّهم اغفر لِحَيِّنَا وَميِّتِنا ، وَصَغيرنا وَكَبيرِنَا ، وذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ، وشَاهِدِنا وَغائِبنَا . اللَّهُمَّ منْ أَحْيَيْتَه منَّا فأَحْيِه على الإسْلامِ ، وَمَنْ توَفَّيْتَه منَّا فَتَوَفَّهُ عَلى الإيمانِ ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَهُ ، وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

• اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ.

أدعية للمتوفين في عاشوراء

•اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وادخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

•اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

•اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته.

•اللهمّ انقله من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنات الخلود.

•اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

•اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

•اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة .

•اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

•اللهمّ املأ قبر ابي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

•اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت بقلوبنا اللهم ارحم أبي واسكنه جنتك.

•اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين.

•اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

•اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

•اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

•اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

•اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال.

دعاء يوم عاشوراء للميت دعاء عاشوراء للمتوفى أدعية للميت في يوم عاشوراء دعاء للوالدين المتوفين دعاء الرحمة والمغفرة للميت أفضل دعاء للميت مكتوب دعاء يوم عاشوراء 1448 دعاء للميت يوم عاشوراء مستجاب الدعاء للميت الدعاء دعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

مرتبات شهر يوليو

موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

محافظ المنوفية

بنسبة نجاح 69,87 %..محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو 2026

مشغولات ذهبية

عيار 18 يهبط دون الـ 5 آلاف جنيه.. انهيار تاريخي في أسعار الذهب بمصر

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو.. عيار 21 بكام؟

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية برقم الجلوس

ترشيحاتنا

أماني محفوظ تتألق في أوبرا الإسكندرية السبت المقبل

بين الشعر والمولوية وخيال الظل.. أماني محفوظ تتألق في أوبرا الإسكندرية السبت المقبل

خالد يوسف

خالد يوسف: نسخة «الريس عمر حرب» الأصلية كانت أكثر جرأة.. ومحمد رمضان كسر قواعد النجومية ونجح

معتصم النهار

معتصم النهار عن خسارة وزنه: لم أكن سمينا.. وتخلصت من دهون أثرت على صحتي

بالصور

خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها

خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها
خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها
خطة احتيال من طفلة عمرها 12 عامًا تنتهي بالفشل.. ادعت اختطافها لانتزاع فدية من والديها

جيلي العنب حلو بارد ومنعش في الصيف

طريقة عمل جيلي العنب الأحمر بالكريمة
طريقة عمل جيلي العنب الأحمر بالكريمة
طريقة عمل جيلي العنب الأحمر بالكريمة

إذا كنت تفكر في الأسوأ دائمًا.. 10 خطوات تساعدك على التخلص من السلبية واستعادة راحة البال

10 خطوات تساعدك على التخلص من السلبية واستعادة راحة البال
10 خطوات تساعدك على التخلص من السلبية واستعادة راحة البال
10 خطوات تساعدك على التخلص من السلبية واستعادة راحة البال

نسرين طافش: خضت تجربة التنويم بالإيحاء ورأيت حيواتي السابقة

برنامج أصل الحكاية
برنامج أصل الحكاية
برنامج أصل الحكاية

فيديو

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

شيرين عبد الوهاب

«تباعًا تباعًا» تحافظ على مكانها بين الأكثر استماعًا لشيرين عبد الوهاب

توم كروز

توم كروز يعود بوجه جديد في «Digger»يجمعه بالمكسيكي إيناريتو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

المزيد