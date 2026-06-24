دعاء يوم عاشوراء للميت مكتوب.. أفضل الأدعية للوالدين والأحباب في عاشوراء 1448

يحرص المسلمون في يوم عاشوراء على الإكثار من الدعاء والذكر والأعمال الصالحة، ومن أعظم ما يمكن تقديمه للمتوفى الدعاء له بالرحمة والمغفرة، لذا تجد كثيرين يبحثون عن دعاء يوم عاشوراء للميت وأفضل الأدعية للوالدين المتوفين ودعاء الرحمة والمغفرة في عاشوراء، أملا في أن ينال أحباؤهم من فضل هذا اليوم المبارك وفي السطور التالية نعرض أفضل الأدعية للميت في يوم عاشوراء.

دعاء يوم عاشوراء للميت

يستحب الإكثار من دعاء يوم عاشوراء للميت فهذا اليوم يتسابق فيه المسلمون إلى جانب صيامه في فعل الأعمال الصالحة ويعد الدعاء للميت من أفضل يغتنمه المرء في هذا اليوم من أجل طلب المغفرة للمتوفى.

اللهم في يوم عاشوراء المبارك اغفر لميتنا وارحمه رحمة واسعة، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، وافتح له بابًا إلى الجنة يأتيه من روحها ونعيمها إلى يوم يبعثون.

اللهم آنس وحشته، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين.

دعاء يوم عاشوراء للميت مكتوب

الدعاء للميت من الأعمال الصالحة وفي هذا اليوم المبارك يجب أن نكثر من دعاء عاشوراء للميت حيث ينتفع به المتوفى، وقد حثّ الإسلام على الدعاء للمسلمين أحياء وأمواتا ومن أفضل صيغ الدعاء ما يلي:

• اللهمّ ادخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

• يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

• اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

• اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

• اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

• اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.

• اللهم اعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض على جنبيه، واملًا قبره بالرضا والنور، والفسحة والسرور.

• اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

• اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، وارْحمْهُ ، وعافِهِ ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَهُ ، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ واغْسِلْهُ بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس ، وَأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه ، وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِهِ ، وأدْخِلْه الجنَّةَ ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّار.

• اللَّهم اغفر لِحَيِّنَا وَميِّتِنا ، وَصَغيرنا وَكَبيرِنَا ، وذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ، وشَاهِدِنا وَغائِبنَا . اللَّهُمَّ منْ أَحْيَيْتَه منَّا فأَحْيِه على الإسْلامِ ، وَمَنْ توَفَّيْتَه منَّا فَتَوَفَّهُ عَلى الإيمانِ ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَهُ ، وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

• اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ.

أدعية للمتوفين في عاشوراء

•اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وادخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

•اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

•اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته.

•اللهمّ انقله من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنات الخلود.

•اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

•اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

•اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة .

•اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

•اللهمّ املأ قبر ابي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

•اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت بقلوبنا اللهم ارحم أبي واسكنه جنتك.

•اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين.

•اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

•اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

•اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

•اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

•اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال.