قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحظات من القلق والترقب.. تطور جديد بشأن البحارة المصريين المختطفين في الصومال
مدبولي: مشروع "أبيدوس" للطاقة الشمسية شارف على الانتهاء وسيوفر 1100 ميجاوات من الطاقة المتجددة
جيش الاحتلال يعلن استهداف مسلحين تابعين لـ"حزب الله" جنوب لبنان
مدبولي: الاقتصاد المصري ينمو في العام المالي الحالي بمتوسط 5 %
عاشوراء ومباراة الفخر.. 3 تحديات أمام مواجهة مصر وإيران فى المونديال
مدبولي: منتخب مصر قدم أداء مشرفا جسد روح العزيمة والإرادة في المونديال
مدبولي: شراكة مصرية إماراتية بـ3.1 مليار دولار في القاهرة الجديدة.. ومشروع نرويجي لتوفير 1100 ميجا طاقة متجددة
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو.. ويشيد بإنجاز المنتخب والدور المصري في الاتفاق الأمريكي الإيراني
موعد صيام يوم عاشوراء 2026.. متى نبدأ صيام عاشوراء 1448 ومتى ينتهي؟
فرص عمل للشباب في 50 شركة خاصة.. التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم
مدبولي: الرئيس السيسي يؤكد دائما على ضرورة التوصل لاتفاق سلام دائم بين واشنطن وطهران
جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد صيام يوم عاشوراء 2026.. متى نبدأ صيام عاشوراء 1448 ومتى ينتهي؟

يوم عاشوراء 2026
يوم عاشوراء 2026
أحمد سعيد

يترقب المسلمون موعد صيام يوم عاشوراء 2026 منذ حلول شهر الله المحرم 1448هـ، حيث إن هذا اليوم له فضل عظيم ومكانة خاصة، ويعد صيام عاشوراء من السنن المستحبة التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث يكفّر الله به ذنوب سنة كاملة، وفي السطور التالية نتعرف على تاريخ يوم عاشوراء 1448 هـ، وفضل هذا اليوم المبارك وأفضل الأعمال المستحبة فيه.

متى يوافق يوم عاشوراء 1448 هـ؟

يبدأ صيام عاشوراء 2026 مع أذان الفجر يوم الخميس 25 يونيو، يحث يوافق هذا اليوم يوم 10 من شهر المحرم.

ويجوز صيام يوم عاشوراء منفردا عند جمهور العلماء، لكن الأفضل أن يُصام معه يوم قبله أو يوم بعده لتحقيق السنة الأكمل.

موعد صيام عاشوراء 2026

وينتهي صيام عاشوراء 2026 مع أذان المغرب ليوم الخميس 25 يونيو، حيث بذلك يكون اقتدى المسلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقد أمرنا الرسول بـ صيام يوم عاشوراء 2026 مع يوم قبله أو بعده في الحديث الشريف “صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا الْيَهُودَ، صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ”. 

الحكمة من صيام تاسوعاء مع عاشوراء

روى الإمام أحمدُ بسنده إلى سيدنا ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا الْيَهُودَ، صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ».

وقد وضحت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي مراتب صيام عاشوراء، مشيرة إلى أن السنة النبوية جاءت موضِّحةً 3 مراتبَ لصيام هذا اليوم أكملها وأفضلها وأبعدها عن مشابهة اليهود أن يصام قبله يومٌ أو بعده يومٌ، فمراتب صومه 3 وهي: 

  1. أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم
  2. يلي ذلك أن يصام التاسعُ والعاشر وعليه أكثر الأحاديث 
  3. يلي ذلك إفرادُ العاشر وحده بالصوم

حكم إفراد عاشوراء بالصيام

أكد العلماء ودار الإفتاء المصرية أن صيام يوم عاشوراء منفردًا جائز شرعًا، ولا حرج على المسلم إذا اقتصر على صيام اليوم العاشر من شهر المحرم دون أن يصوم اليوم التاسع أو الحادي عشر. 

ولم يرد في الشرع ما يمنع من إفراد يوم عاشوراء بالصيام، بل ثبتت فضيلته والأجر المترتب عليه لمن صامه ولو وحده.

أفضل الأعمال المستحبة يوم عاشوراء

  • الصيام.
  • الإكثار من الدعاء والذكر.
  • قراءة القرآن الكريم.
  • الصدقة وصلة الرحم.
  • الاستغفار والتوبة إلى الله.

دعاء يوم عاشوراء مكتوب 

"اللهم ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخِرةِ حسنةً، وقِنا عذابَ النارِ»، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: « كانأكثرَ دعاءِالنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "اللهم ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخِرةِ حسنةً، وقِنا عذابَ النارِ» (البخاري:6389)

يا مقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: « كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يُكثِرُ أن يقولَ: يا مقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ فقلتُ: يا نبيَّ اللَّهِ آمنَّا بِكَ وبما جئتَ بِهِ فَهل تخافُ علَينا ؟ قالَ: نعَم إنَّ القلوبَ بينَ إصبَعَينِ من أصابعِ اللَّهِ يقلِّبُها كيفَ شاءَ».

اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِك من شرِّ ما عمِلتُ ومن شرِّ ما لم أعمَلْ بعدُ، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: « سُئلتْ ما كانَ أكثرُ ما كانَ يدعو بِه النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَت كانَ أكثرُ دعائِه أن يقولَ: اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِك من شرِّ ما عمِلتُ ومن شرِّ ما لم أعمَلْ بعدُ» (النسائي:5539).

اللَّهمَّ إنِّي عبدُكَ، ابنُ عبدِكَ، ابنُ أَمَتِكَ، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَّ قضاؤُكَ، أسأَلُكَ بكلِّ اسمٍ هو لكَ، سمَّيْتَ به نفسَكَ، أو أنزَلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمْتَه أحَدًا مِن خَلْقِكَ، أوِ استأثَرْتَ به في عِلمِ الغيبِ عندَكَ، أنْ تجعَلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ بصَري، وجِلاءَ حُزْني، وذَهابَ همِّي.

اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ النَّارِ وعَذابِ النَّارِ، وفِتْنَةِ القَبْرِ وعَذابِ القَبْرِ، وشَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى وشَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ، اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بماءِ الثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وباعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطايايَ كما باعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ، والمَأْثَمِ والمَغْرَمِ.

متى يوم عاشوراء 1448 صيام عاشوراء موعد تاسوعاء 2026 فضل صيام عاشوراء شهر المحرم 1448 عاشوراء 2026 حكم صيام عاشوراء صيام تاسوعاء وعاشوراء فضل شهر الله المحرم موعد صيام عاشوراء 2026 عاشوراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مرتبات شهر يوليو

موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

محافظ المنوفية

بنسبة نجاح 69,87 %..محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو 2026

مشغولات ذهبية

عيار 18 يهبط دون الـ 5 آلاف جنيه.. انهيار تاريخي في أسعار الذهب بمصر

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو.. عيار 21 بكام؟

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

مشغولات ذهبية

125 جنيهًا في الجرام .. ماذا حدث في سعر الذهب بمصر اليوم الأربعاء؟

ترشيحاتنا

هاتف X80 Pro Max

Honor X80 Pro Max ينطلق بأكبر بطارية في تاريخ الهاتف المحمول

تطبيق انستجرام

عطل مفاجىء لتطبيق نستجرام في هذه المناطق .. إليك التفاصيل كاملة

Geely Galaxy

بقوة 1113 حصانًا.. "جيلي جالاكسي كروزر 700" تهدد عرش تويوتا

بالصور

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مجمع إعلام الزقازيق بالذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو المجيدة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

عربيتك جابت عفشة؟ السر في "بطاحة المساعدين"

رعشة السيارة
رعشة السيارة
رعشة السيارة

التهم كيلو وربع عسل في دقيقة واحدة.. ألماني يحقق رقما قياسيا صادما ويتحدى قدرات الجسم

التهم كيلو وربع عسل في دقيقة واحدة.. ألماني يحقق رقماً قياسياً صادماً ويتحدى قدرات الجسم
التهم كيلو وربع عسل في دقيقة واحدة.. ألماني يحقق رقماً قياسياً صادماً ويتحدى قدرات الجسم
التهم كيلو وربع عسل في دقيقة واحدة.. ألماني يحقق رقماً قياسياً صادماً ويتحدى قدرات الجسم

تكثيف الرقابة على 49 حمام سباحة بالشرقية وسحب عينات دورية

سباحة
سباحة
سباحة

فيديو

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

شيرين عبد الوهاب

«تباعًا تباعًا» تحافظ على مكانها بين الأكثر استماعًا لشيرين عبد الوهاب

توم كروز

توم كروز يعود بوجه جديد في «Digger»يجمعه بالمكسيكي إيناريتو

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

المزيد