هل صيام عاشوراء يغفر الذنوب كلها الكبائر والصغائر ؟

أصبح صيام عاشوراء محل بحث الكثير من المسلمين عبر محرك البحث العالمي جوجل، حيث تحل علينا غدًا الثلاثاء ذكرى يوم عاشوراء الذي يوافق 10 من شهر محرم، والذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصيامهما لأنه يكفر ذنوب عام مضى، ويبحث كثير من المسلمين عن صيام يوم عاشوراء.

صيام عاشوراء

حثّت دار الإفتاء المصرية على صيام يومي تاسوعاء وعاشوراء، قائلة:" لا تنسوا صيام تاسوعاء وعاشورا، ، فهو من الصيام المستحب".

وقالت دار الإفتاء المصرية، أن إبراهيم الهجري روى عن أبي عياض عن أبي هريرة - رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء، فصوموه أنتم" ، لافتة إلى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خص يوم عاشوراء بثلاث سنن هي:" الصيام، والاحتفال، والتوسعة على الأهل والعيال".

وأضافت دار الإفتاء فى فتوى لها، أنه يستحب صيام تاسوعاء وعاشوراء وكذلك الحادي عشر من شهر المحرم، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا كان العام المقبل -إن شاء الله -صمنا اليوم التاسع"، وقوله: "خالفوا اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده".

وذكرت الإفتاء، أن تقديم صيام يوم تاسوعاء على عاشوراء له حكم ذكرها العلماء؛ منها أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر، الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع غلط، فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر.

هل صيام يوم عاشوراء يكفر الذنوب؟

صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة قبله، لكن ليس كلها، ولكن فقط الصغائر لا الكبائر، لأنها تحتاج إلى توبة من نوع خاص، وكما ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: « صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله».

فصيام يوم عاشوراء يكفر الذنوب بشرط اجتناب الكبائر، كما في الفرائض، مستشهدا بما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر»، وهذا يعني أن الفريضة تكفر صغائر الذنوب التي بينها، وليس الكبائر، حيث إنها تحتاج توبة أخرى من نوع خاص أكبر، مؤكدا أن صيام عاشوراء مثلها، تكفر صغائر الذنوب دون الكبائر كالشرك بالله والزنا لا يكفر بصيام يوم عاشوراء.

صيام يوم عاشوراء ظل فرضًا لعام واحد فقط ثم أصبح سنة، بعد أن فرض الله تعالى على المسلمين صوم رمضان، لافتًا إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صام عاشوراء تسعة أعوام، وفي العام الأخير، قال «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع» وكان هذا في آخر سنة من سنوات عمره الشريف -صلى الله عليه وسلم-، وذلك لمخالفة اليهود.

هل يجوز صيام عاشوراء بأكثر من نية ؟

قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن تعدد النيات في قضاء صيام يوم أفطره في رمضان، ويوم تطوع ك"يوم عاشوراء"؛ لا يصح ، مشيرا إلى ضرورة تبييت النية قبل الفجر لأنه قضاء صيام مفروض وفي الحديث :«لا صيام لمن لم يفرضه من الليل» رواه ابن ماجه والدارقطني.

وأوضح أمين الفتوى في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس وك، ردا على سؤال: (هل يجوز صيام يوم عاشوراء وأنوي معه قضاء صيام يوم أفطرته؟)، أن هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة التشريك -الجمع بين عبادتين بنية واحدة، لافتا إلى أن حكمه أنه إذا كان في الوسائل أو مما يتداخل صح، وحصل المطلوب من العبادتين، كما لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة، فإن جنابته ترتفع ويحصل له ثواب غسل الجمعة.