موعد أذان المغرب اليوم تاسوعاء.. ردد هذه الأدعية قبل الإفطار

موعد أذان المغرب اليوم.. مع اقتراب أذان المغرب بدأ كثير من الصائمين اليوم الأربعاء والذي يوافق يوم تاسوعاء من شهر الله المحرم بالبحث عن موعد أذان المغرب استعدادا للإفطار والتهيئة لهذه اللحظة الإيمانية الفارقة التي يفرح فيها المسلم كما قال النبي ﷺ، وخير الدعاء هو دعاء المسلم عن الإفطار فكما يقول النبي الدعاء في هذا الوقت مستجاب لذا يحرص جموع المسلمين بالبحث عن موعد أذان المغرب يوم تاسوعاء.

موعد أذان المغرب يوم تاسوعاء

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب، سيكون في القاهرة في تمام الساعة 8:00 دقيقة، أما في باقي المحافظات فإنها سيكون كالآتي:

القاهرة: 8:00 مساء

الإسكندرية: 8:08 مساء

طنطا: 8:03 مساء

المنصورة: 8:02 مساء

الزقازيق: 8:00 مساء

أسيوط: 7:53 مساء

سوهاج: 7:50 مساء

بني سويف: 7:58 مساء

المنيا: 7:57 مساء

قنا: 7:45 مساء

أسوان: 7:39 مساء

مطروح: 8:19 مساء

الغردقة: 7:43 مساء

الخارجة: 7:53 مساء

الإسماعيلية: 7:57 مساء

دمياط: 8:01 مساء

السلوم: 8:28 مساء

نويبع: 7:44 مساء

حلايب: 7:21 مساء

شرم الشيخ: 7:43 مساء

الفيوم: 8:00 مساء

6 أكتوبر: 8:01 مساء

كفر الشيخ: 8:04 مساء

الحامول: 8:03 مساء

بلطيم: 8:04 مساء

طابا: 7:46 مساء

رأس سدر: 7:53 مساء

الطور: 7:46 مساء

دهب: 7:43 مساء

مرسى علم: 7:34 مساء

شلاتين: 7:27 مساء

سيدي براني: 8:25 مساء

الضبعة: 8:14 مساء

العلمين: 8:11 مساء

واحة سيوة: 8:21 مساء

الفرافرة: 8:06 مساء

المحلة الكبرى: 8:03 مساء

نجع حمادي: 7:47 مساء

بورسعيد: 7:59 مساء

السويس: 7:55 مساء

العريش: 7:52 مساء

دمنهور: 8:06 مساء

إدفو: 7:42 مساء

الأقصر: 7:44 مساء

القاهرة الجديدة: 7:59 مساء

العاصمة الإدارية الجديدة: 7:57 مساء

دعاء الصائم يوم تاسوعاء

خير ما يفعله الصائم هو ترديد دعاء الصائم يوم تاسوعاء لقضاء الحوائج ومن أفضل صيغ الدعاء في هذه الحالة أن يقول المؤمن:

إلهي هب لي فرجًا بالقدرة التي تحيي بها الحي والميت، ولا تهلكني وعرفني الإجابة يا رب، ارفعني وانصرني وارزقني وعافني. اللهم إني أسألك باسمك الحسيب الكافي أن تكفني كل أموري من جليل وحقير مما يشوش خاطري يا كافي).

اللهم إني أسألك فرجًا قريبًا، وصبرًا جميلًا، ورزقًا واسعًا، والعافية من البلايا، وشكر العافية والشكر عليها، وأسألك الغنى من الناس ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم إني أسألك بحق السائلين، وبأسمائك العظمى والحسنى أن تكفني شر ماأخاف وأحذر فإنك تكفي ذلك الأمر.

دعاء يوم تاسوعاء مكتوب



«اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني».

« اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

«اللهم أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري».

«اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا».