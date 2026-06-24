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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد أذان الفجر يوم عاشوراء 2026 في مصر.. إمساكية عاشوراء ووقت بداية الصيام

موعد أذان الفجر
موعد أذان الفجر
أحمد سعيد

يبحث كثيرون عن موعد أذان الفجر يوم عاشوراء 2026 مع اقتراب العاشر من شهر المحرم، حيث يحرص المسلمون على معرفة وقت الإمساك وموعد بدء الصيام استعدادا لهذا اليوم المبارك، ويعد صيام عاشوراء من السنن النبوية العظيمة التي رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام لما له من فضل كبير وأجر عظيم، لذلك يهتم عدد كبير بمعرفة مواقيت الصلاة يوم عاشوراء وموعد أذان الفجر بدقة.

موعد أذان الفجر يوم عاشوراء 2026

يختلف موعد أذان الفجر يوم عاشوراء 2026 في مصر من محافظة لأخرى بفارق عدد من الدقائق ويمكن معرف التوقيت بدقة عبر موقع الهيئة العامة للمساحة. 

ووفقاً لموقع الهيئة العامة للمساحة فقد بيّن موعد أذان الفجر يوم عاشوراء في محافظات مصر استعدادا لصيام هذا اليوم المبارك وسوف يكون توقيت أذان الفجر يوم عاشوراء كالتالي: 

  • في محافظة القاهرة سيكون اذان الفجر في تمام الساعة 4:09 صباحًا 
  • في الجيزة يؤذن الفجر بنفس توقيت القاهرة في الساعة 4:09 صباحًا
  • في الإسكندرية سيكون اذان الفجر 4:09 صباحا
  • اذان الفجر في بورسعيد اليوم في تمام الساعة 3:59 صباحا
  • المنصورة يؤذن الفجر على 4:04 صباحا

أذان الفجر يوم عاشوراء

  • ويرفع اذان الفجر في أسوان 4:26 صباحا
  • ويرفع اذان الفجر في سوهاج 4:22 صباحا
  • ويرفع اذان الفجر في الإسماعيلية 4:03 صباحا
  • وفي الفيوم توقيت أذان الفجر سيكون في تمام الساعة 4:14 صباحا
  • وفي دمياط توقيت أذان الفجر سيكون في تمام الساعة 4:01 صباحا
  • و توقيت أذان الفجر في مطروح سيكون في تمام الساعة 4:19 صباحا

عدد ساعات صيام يوم عاشوراء

وبعد معرفة موعد اذان الفجر فإن عدد ساعات صيام يوم عاشوراء حتى موعد اذان المغرب يبلغ في محافظة القاهرة قرابة 16 ساعة، ويختلف عدد ساعات  الصيام من محافظة لأخرى وبحسب موقعها الجغرافي، ولحظة غروب الشمس.

متى يوافق يوم عاشوراء 1448 هـ؟

يبدأ صيام عاشوراء 2026 مع أذان الفجر يوم الخميس 25 يونيو، يحث يوافق هذا اليوم يوم 10 من شهر المحرم.

ويجوز صيام يوم عاشوراء منفردا عند جمهور العلماء، لكن الأفضل أن يُصام معه يوم قبله أو يوم بعده لتحقيق السنة الأكمل.

موعد صيام عاشوراء 2026

وينتهي صيام عاشوراء 2026 مع أذان المغرب ليوم الخميس 25 يونيو، حيث بذلك يكون اقتدى المسلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقد أمرنا الرسول بـ صيام يوم عاشوراء 2026 مع يوم قبله أو بعده في الحديث الشريف “صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا الْيَهُودَ، صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ”. 

الحكمة من صيام تاسوعاء مع عاشوراء

روى الإمام أحمدُ بسنده إلى سيدنا ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا الْيَهُودَ، صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ».

وقد وضحت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي مراتب صيام عاشوراء، مشيرة إلى أن السنة النبوية جاءت موضِّحةً 3 مراتبَ لصيام هذا اليوم أكملها وأفضلها وأبعدها عن مشابهة اليهود أن يصام قبله يومٌ أو بعده يومٌ، فمراتب صومه 3 وهي: 

  1. أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم
  2. يلي ذلك أن يصام التاسعُ والعاشر وعليه أكثر الأحاديث 
  3. يلي ذلك إفرادُ العاشر وحده بالصوم

حكم إفراد عاشوراء بالصيام

أكد العلماء ودار الإفتاء المصرية أن صيام يوم عاشوراء منفردًا جائز شرعًا، ولا حرج على المسلم إذا اقتصر على صيام اليوم العاشر من شهر المحرم دون أن يصوم اليوم التاسع أو الحادي عشر. 

ولم يرد في الشرع ما يمنع من إفراد يوم عاشوراء بالصيام، بل ثبتت فضيلته والأجر المترتب عليه لمن صامه ولو وحده.

أفضل الأعمال المستحبة يوم عاشوراء

  • الصيام.
  • الإكثار من الدعاء والذكر.
  • قراءة القرآن الكريم.
  • الصدقة وصلة الرحم.
  • الاستغفار والتوبة إلى الله.

دعاء يوم عاشوراء مكتوب 

"اللهم ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخِرةِ حسنةً، وقِنا عذابَ النارِ»، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: « كانأكثرَ دعاءِالنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "اللهم ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخِرةِ حسنةً، وقِنا عذابَ النارِ» (البخاري:6389)

يا مقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: « كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يُكثِرُ أن يقولَ: يا مقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ فقلتُ: يا نبيَّ اللَّهِ آمنَّا بِكَ وبما جئتَ بِهِ فَهل تخافُ علَينا ؟ قالَ: نعَم إنَّ القلوبَ بينَ إصبَعَينِ من أصابعِ اللَّهِ يقلِّبُها كيفَ شاءَ».

اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِك من شرِّ ما عمِلتُ ومن شرِّ ما لم أعمَلْ بعدُ، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: « سُئلتْ ما كانَ أكثرُ ما كانَ يدعو بِه النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَت كانَ أكثرُ دعائِه أن يقولَ: اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِك من شرِّ ما عمِلتُ ومن شرِّ ما لم أعمَلْ بعدُ» (النسائي:5539).

اللَّهمَّ إنِّي عبدُكَ، ابنُ عبدِكَ، ابنُ أَمَتِكَ، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَّ قضاؤُكَ، أسأَلُكَ بكلِّ اسمٍ هو لكَ، سمَّيْتَ به نفسَكَ، أو أنزَلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمْتَه أحَدًا مِن خَلْقِكَ، أوِ استأثَرْتَ به في عِلمِ الغيبِ عندَكَ، أنْ تجعَلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ بصَري، وجِلاءَ حُزْني، وذَهابَ همِّي.

اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ النَّارِ وعَذابِ النَّارِ، وفِتْنَةِ القَبْرِ وعَذابِ القَبْرِ، وشَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى وشَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ، اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بماءِ الثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وباعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطايايَ كما باعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ، والمَأْثَمِ والمَغْرَمِ.

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