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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عاشوراء ومباراة الفخر.. 3 تحديات أمام مواجهة مصر وإيران فى المونديال

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني
يسري غازي

يلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب إيران صباح يوم السبت القادم في تمام الساعة السادسة في ختام دور المجموعات ضمن منافسات مونديال 2026.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة مصر وإيران فى تمام الساعة السادسة صباح يوم السبت القادم ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وتغلب منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على نظيره منتخب نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما فى ثاني جولات دور المجموعات بكأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام حسن ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط التي تضم منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

عاشوراء 

كشفت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن تقدم الاتحاد الإيراني لكرة القدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للسماح للاعبي المنتخب بارتداء شارات سوداء خلال مواجهة منتخب مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وبحسب الوكالة الإيرانية، جاء الطلب تزامنًا مع إحياء ذكرى عاشوراء، حيث يرغب لاعبو المنتخب الإيراني في ارتداء الشارات السوداء حدادًا على ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأصحابه.

وأوضحت وكالة أنباء فارس أن الاتحاد الإيراني أبلغ "فيفا" برغبته في الحصول على موافقة رسمية قبل المباراة، وسط توقعات بالموافقة على الطلب احترامًا للمناسبة الدينية.

وأضافت الوكالة أن الاتحاد العراقي تقدم هو الآخر بطلب مشابه، إذ يسعى لارتداء لاعبيه قمصانًا أو شارات سوداء خلال مباراته أمام السنغال، التي تُقام في اليوم ذاته تزامنًا مع ذكرى عاشوراء.

وذكرت تقارير أنه من الصعب الإستجابة من جانب الفيفا لطلب الاتحاد الإيراني ونظيره العراقي نظرا لتأكيدات من الاتحاد الدولي بعدم إدخال شعارات سياسية أو دينية فى الرياضة.

ويستعد منتخب إيران لمواجهة منتخب مصر صباح يوم السبت القادم ضمن منافسات المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، في لقاء مرتقب قد يشهد تطبيق هذا الطلب حال موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

دعم المثليين

رفضت كل من مصر وإيران قرار منظمي مونديال 2026 تخصيص مباراتهما، التي ستقام في مدينة سياتل الأمريكية، لدعم أنشطة مجتمع المثليين. وسائل إعلام قالت إنه تم تصنيفها على أنها "مباراة فخر" لدعم حقوق مجتمع المثليين.

واستند الاتحادين المصري والإيراني "إلى مبادئ فيفا المقررة في لائحة النظام الأساسي، وتحديداً المادة الرابعة، والتي تؤكد الحياد في المسائل السياسية والاجتماعية، والحفاظ على الحياد في القضايا السياسية والاجتماعية، خلال مسابقات فيفا، وضمان عدم استخدام كرة القدم كمنصة للترويج لقضايا تكون ذات حساسية أو طابع خلافي".

وكذلك استند الاتحادين إلى مبدأ فيفا الراسخ حول احترام الثقافات وتشجيع جميع الأطراف على تنظيم الفعاليات بشكل يراعي معتقدات وهويات المجتمعات المشاركة وبالتالي من أجل ضمان إقامة المباراة في أجواء يسودها الاحترام والتركيز على الجانب الرياضي فقط، 

ورفض كلا الاتحادين تلك الدعوات بشكل قاطع وطالبا فيفا بعدم إقامة أي فعاليات أو عروض ذات صلة بفعاليات دعم المثلية داخل الاستاد يوم المباراة.

الحرس الثوري

ذكرت تقارير أن السلطات الأمريكية شددت على رغبتها في عدم دخول أي أشخاص إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن بعثة منتخب إيران ينتمون إلي الحرس الثوري.

وأفادت التقارير أنه على الرغم من تخفيف القيود من جانب السلطات الأمريكية على تواجد بعثة منتخب إيران على أراضيها إلا أنهم يتمسكون بعدم تواجد أى فرد تابع للبعثة الإيرانية ينتمى إلى الحرس الثوري.

منتخب إيران منتخب مصر مونديال 2026 كأس العالم حسام حسن

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