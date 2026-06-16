مجموعة مصر.. نيوزيلندا تفاجئ منتخب إيران بهدف مبكر

شهدت المواجهة التي تجمع منتخب إيران ونيوزيلندا ضمن الجولة الأولى من المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم بداية قوية وسريعة، حيث تمكن اللاعب إيليا جوست من تسجيل هدف التقدم لمنتخب نيوزيلندا في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة على ملعب سوفي بمدينة لوس أنجلوس.

وتضم المجموعة السابعة منتخبات إيران ونيوزيلندا إلى جانب مصر وبلجيكا، في مجموعة قوية تشهد منافسة كبيرة منذ الجولة الافتتاحية.

تشكيل منتخب إيران

دخل منتخب إيران المباراة بتشكيل أساسي شهد توازنًا بين الدفاع والهجوم، حيث تولى علي رضا بيرانفاند مهمة حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع شارك كل من شوجا خليل زاده، ميلاد محمدي، آريا يوسفي، علي نعمتي، ورامين رضاييان.

أما خط الوسط فتكون من سعيد عزت اللهي، محمد موهيبي، وسامان قدوس، الذين عملوا على دعم الهجمات وبناء اللعب من العمق.

وفي الخط الأمامي اعتمد المنتخب الإيراني على الثنائي مهدي طارمي وشهرير موغانلو لقيادة الهجوم ومحاولة إدراك التعادل.

تشكيل منتخب نيوزيلندا

دخل منتخب نيوزيلندا اللقاء بتشكيل متوازن أيضًا، حيث تولى ماكس كروكومب حماية المرمى.

وفي خط الدفاع شارك كل من تيم باين، مايكل بوكسال، ليبيراتو كاكاسي، وفين سورمان، مع تركيز واضح على تأمين المناطق الخلفية.

أما خط الوسط فضم جو بيل، ماركو ستامينيتش، ساربريت سينغ، إيليا جوست، وكالوم ماكوات، حيث لعبوا دورًا مهمًا في السيطرة على وسط الملعب ودعم الهجوم.

وتمكن إيليا جوست من استغلال إحدى الفرص المبكرة ليسجل هدف التقدم ويضع منتخب نيوزيلندا في المقدمة مع بداية اللقاء