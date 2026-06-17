منافس مصر.. انفراجة فى أزمة نجم منتخب إيران بـ المونديال

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن مهدي طارمي لاعب منتخب إيران يواصل مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بصورة طبيعية، بعد نجاح الاتحاد في حل أزمة التأشيرة التي كانت قد هددت مشاركته في المباريات المقبلة.

وشهدت الساعات الماضية مرور منتخب إيران فى أزمة بعدما تم إلغاء تأشيرة مهدي طارمي بشكل مؤقت بعد دخوله أمريكا للمشاركة في مباراة منتخب بلاده أمام نيوزيلندا، والتي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن منافسات المجموعة السابعة من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يواجه منتخب إيران منتخبا بلجيكا ومصر في كأس العالم 2026.

وكان لاعبي المنتخب الإيراني حصلوا بشكل عام على تأشيرات متعددة الدخول تتيح لهم التنقل خلال فترة البطولة، إلا أن مهدي طارمي حصل على تصريح دخول لمرة واحدة فقط، ما تسبب في تعقيد موقفه بعد المباراة الأولى.

غير أن الاتحاد الإيراني نجح لاحقاً في تسوية الوضع القانوني للاعب، حيث تم منحه تأشيرة جديدة متعددة الدخول، تسمح له بدخول الأراضي الأمريكية دون عوائق،

وتأتي هذه التطورات في ظل ظروف غير اعتيادية تحيط بمشاركة المنتخب الإيراني في البطولة، حيث تأثرت تحركات البعثة ببعض الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالسفر والإقامة، في ظل التوترات السياسية بين إيران والولايات المتحدة.

كما أشارت تقارير إلى أن المنتخب الإيراني لم يُسمح له بالمبيت داخل الأراضي الأمريكية عقب مباراته الأولى التي أقيمت في لوس أنجلوس، ما اضطر البعثة إلى العودة مجدداً إلى مقر إقامتها في المكسيك، في خطوة عكست تعقيد التنقلات اللوجستية خلال البطولة.

وأكد مدرب إيران أمير قلعة نويي بأن فريقه يشعر بأنه "الأكثر تعرضاً للضغوط" بين جميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم، في إشارة إلى الظروف المحيطة بمشاركته في النسخة الحالية من البطولة.

وعلى الصعيد الفني، لم يُنظر إلى غياب مهدي طارمي المحتمل باعتباره ضربة قوية للفريق، خاصة في ظل وجود بدائل متعددة في خط الوسط والهجوم.

كما أن اللاعب يشارك في البطولة لتعويض غياب المهاجم سردار آزمون، لاعب باير ليفركوزن الألماني السابق، الذي تم استبعاده من القائمة بعد أزمته مع الجهاز الفني على خلفية اتهامات تتعلق بسلوك غير منضبط داخل المعسكر.

ويستعيد منتخب إيران مهدي طارمي أحد عناصره المهمة في توقيت حاسم من مشواره في المونديال، في وقت يسعى فيه إلى تعزيز حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية رغم الظروف المعقدة المحيطة به داخل وخارج الملعب.