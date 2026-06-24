أدعية يوم عاشوراء.. رددها الآن واحرص عليها طوال اليوم

أدعية يوم عاشوراء.. مع حلول يوم تاسوعاء اليوم الأربعاء، واستقبال يوم عاشوراء غدًا الخميس، تتجدد نفحات الرحمة والمغفرة، ويعيش المسلمون واحدة من أعظم المواسم الإيمانية التي تحمل في طياتها فضلًا عظيمًا وأجرًا كبيرًا. فقد حرص النبي ﷺ على صيام هذا اليوم، بل وأوصى بصيام يوم قبله، فقال: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ»، كما أخبر أن صيام يوم عاشوراء يُكفّر ذنوب سنة ماضية، ما يجعله فرصة ذهبية لا تُعوّض للتوبة والرجوع إلى الله.

وفي هذه الأيام المباركة، لا يقتصر الفضل على الصيام فقط، بل يمتد ليشمل الدعاء والذكر، حيث يفتح الله أبواب القبول لعباده، ويستحب الإكثار من الدعاء طلبًا للفرج وتحقيق الأمنيات، خاصة مع اجتماع الصيام والخشوع.

أدعية يوم عاشوراء

يُعد يوم عاشوراء من أعظم الأيام التي يُستحب فيها الإلحاح بالدعاء، لما له من مكانة خاصة، إذ يجتمع فيه فضل الزمان مع عبادة الصيام، فيكون الدعاء أقرب للإجابة، والقلوب أكثر خشوعًا وصفاءً.

أفضل أدعية يوم عاشوراء

اللهم ارزقنا في يوم عاشوراء فرحة لا تسعها الدنيا ومن عليها، وعوضنا خيرًا عما فقدنا، واصرف عنا كل شر، واكتب لنا من الأقدار أجملها يا رب.

اللهم اجعل هذا اليوم بداية جديدة تمحو بها ذنوبنا، وتبدل أحوالنا إلى أفضل حال، وحقق لنا ما نتمنى، إنك على كل شيء قدير.

اللهم اجمع قلوبنا على محبتك، واجعل جوارحنا عاملة بطاعتك، ونفوسنا عامرة بخشيتك، ولا تحرمنا جنتك ولا عفوك ورحمتك.

اللهم لا ترد لنا دعاء في هذا اليوم المبارك، ولا تخيب لنا رجاء، وادفع عنا كل هم وغم، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واكتب لنا الخير حيث كان.

دعاء يوم عاشوراء مستجاب

1- اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر، و الفرج بعد الكرب، والرخاء بعد الشدة.. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت، أستغفرك و أتوب إليك.

2- لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين"

3- سيد الاستغفار: « اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت، إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة - أو: كان من أهل الجنة - وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله».

4- « أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر».

5- «اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك».

6- «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».

7- يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود ، يا ودود، يا ودود ياذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم إني اسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي، وهي (اسم حاجتك).

8- لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

9- اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة واهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم صل على محمد وال محمد.

10- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.