موعد أذان المغرب يوم عاشوراء 2026 في مصر.. اعرف وقت الإفطار للصائمين

يبحث كثيرون عن موعد أذان المغرب يوم عاشوراء 2026 لمعرفة وقت الإفطار بعد إتمام صيام هذا اليوم المبارك، الذي يعد من أفضل أيام التطوع بالصيام في العام، حيث يحرص الصائمون في هذا اليوم على متابعة مواقيت الصلاة خاصة في يوم عاشوراء الذي ورد في فضله أن صيامه يكفر ذنوب سنة ماضية وفي السطور التالية نتعرف على توقيت أذان المغرب في مصر يوم عاشوراء.

موعد أذان المغرب يوم عاشوراء 2026

يختلف موعد أذان المغرب يوم عاشوراء من مدينة إلى أخرى في مصر بفارق دقائق معدودة، لذلك ينبغي الرجوع إلى الإمساكية الرسمية الخاصة بالمحافظة أو المدينة التي تقيم فيها لمعرفة التوقيت الدقيق للإفطار.

وإليكم في السطور التالية موعد أذان المغرب يوم عاشوراء 2026 وفقا لهيئة المساحة.

موعد أذان المغرب يوم عاشوراء 2026

يختلف موعد أذان المغرب يوم عاشوراء 2026 في مصر من محافظة لأخرى بفارق عدد من الدقائق ويمكن معرفة التوقيت بدقة عبر موقع الهيئة العامة للمساحة.

ووفقاً لموقع الهيئة العامة للمساحة فإن موعد أذان المغرب يوم عاشوراء في محافظات مصر يأتي على النحو التالي:

في محافظة القاهرة سيكون اذان المغرب في تمام الساعة 8:00 مساءً

في الجيزة يؤذن المغرب بنفس توقيت القاهرة في الساعة 8:00 مساءً

في الإسكندرية سيكون اذان المغرب 8:08 مساءً

اذان المغرب في بورسعيد اليوم في تمام الساعة 7:59 مساءً

المنصورة يؤذن المغرب على 8:02 مساءً

أذان المغرب يوم عاشوراء

ويرفع اذان المغرب في أسوان 7:39 مساءً

ويرفع اذان المغرب في سوهاج 7:50 مساءً

ويرفع اذان المغرب في الإسماعيلية 7:57 مساءً

وفي الفيوم توقيت أذان المغرب سيكون في تمام الساعة 8:00 مساءً

وفي دمياط توقيت أذان المغرب سيكون في تمام الساعة 8:01 مساءً

و توقيت أذان المغرب في مطروح سيكون في تمام الساعة 8:19 مساءً

الحكمة من صيام تاسوعاء مع عاشوراء

روى الإمام أحمدُ بسنده إلى سيدنا ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا الْيَهُودَ، صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ».

وقد وضحت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي مراتب صيام عاشوراء، مشيرة إلى أن السنة النبوية جاءت موضِّحةً 3 مراتبَ لصيام هذا اليوم أكملها وأفضلها وأبعدها عن مشابهة اليهود أن يصام قبله يومٌ أو بعده يومٌ، فمراتب صومه 3 وهي:

أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم يلي ذلك أن يصام التاسعُ والعاشر وعليه أكثر الأحاديث يلي ذلك إفرادُ العاشر وحده بالصوم

حكم إفراد عاشوراء بالصيام

أكد العلماء ودار الإفتاء المصرية أن صيام يوم عاشوراء منفردًا جائز شرعًا، ولا حرج على المسلم إذا اقتصر على صيام اليوم العاشر من شهر المحرم دون أن يصوم اليوم التاسع أو الحادي عشر.

ولم يرد في الشرع ما يمنع من إفراد يوم عاشوراء بالصيام، بل ثبتت فضيلته والأجر المترتب عليه لمن صامه ولو وحده.

دعاء الصائم يوم عاشوراء مكتوب

"اللهم ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخِرةِ حسنةً، وقِنا عذابَ النارِ»، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: « كانأكثرَ دعاءِالنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "اللهم ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخِرةِ حسنةً، وقِنا عذابَ النارِ» (البخاري:6389)

يا مقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: « كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يُكثِرُ أن يقولَ: يا مقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ فقلتُ: يا نبيَّ اللَّهِ آمنَّا بِكَ وبما جئتَ بِهِ فَهل تخافُ علَينا ؟ قالَ: نعَم إنَّ القلوبَ بينَ إصبَعَينِ من أصابعِ اللَّهِ يقلِّبُها كيفَ شاءَ».

اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِك من شرِّ ما عمِلتُ ومن شرِّ ما لم أعمَلْ بعدُ، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: « سُئلتْ ما كانَ أكثرُ ما كانَ يدعو بِه النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَت كانَ أكثرُ دعائِه أن يقولَ: اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِك من شرِّ ما عمِلتُ ومن شرِّ ما لم أعمَلْ بعدُ» (النسائي:5539).

اللَّهمَّ إنِّي عبدُكَ، ابنُ عبدِكَ، ابنُ أَمَتِكَ، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَّ قضاؤُكَ، أسأَلُكَ بكلِّ اسمٍ هو لكَ، سمَّيْتَ به نفسَكَ، أو أنزَلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمْتَه أحَدًا مِن خَلْقِكَ، أوِ استأثَرْتَ به في عِلمِ الغيبِ عندَكَ، أنْ تجعَلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ بصَري، وجِلاءَ حُزْني، وذَهابَ همِّي.

اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ النَّارِ وعَذابِ النَّارِ، وفِتْنَةِ القَبْرِ وعَذابِ القَبْرِ، وشَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى وشَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ، اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بماءِ الثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وباعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطايايَ كما باعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ، والمَأْثَمِ والمَغْرَمِ.