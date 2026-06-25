يوم عاشوراء يذكرنا بأبشع ثلاث سنوات في عهد الإسلام.. أزهري يوضح

أكد الشيخ محمد حمودة، من علماء الأزهر الشريف، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمر المسلمين بصيام يوم عاشوراء لما له من فضل عظيم، موضحًا أن هذا اليوم هو الذي نجّى الله فيه سيدنا موسى عليه السلام وقومه من فرعون وجنوده.

وأوضح أن سيدنا محمد عندما قدم إلى المدينة المنورة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن سبب صيامهم، فقالوا: "هذا يوم نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من فرعون"، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "نحن أحق بموسى منكم"، وصامه وأمر بصيامه، وقال: "لئن بقيت إلى العام المقبل لأصومن التاسع"، في إشارة إلى صيام تاسوعاء وعاشوراء.

وأضاف عالم الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن يوم عاشوراء يذكر أيضًا بفترة مهمة من التاريخ الإسلامي، مشيرًا إلى السنوات التي تولى فيها يزيد بن معاوية الحكم، والتي شهدت أحداثًا وثورات بارزة في التاريخ الإسلامي.

ولفت إلى أن أبرز هذه الثورات كانت ثورة الإمام الحسين بن علي، وثورة أهل المدينة، وثورة عبدالله بن الزبير، مؤكدًا أن هذه الأحداث تمثل محطات مهمة في التاريخ الإسلامي، ولذلك يوم عاشوراء يذكرنا بأبشع ثلاث سنوات في عهد الإسلام التي حدثت فيها الثورات السالف ذكرها.