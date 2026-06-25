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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سحر رامي: كنت محظوظة بعلاقة قائمة على التفاهم والعدل مع زوجي الراحل حسين الإمام

سحر رامي:
سحر رامي:
رحمة سمير

أكدت الفنانة سحر رامي أن إنصافها للمرأة في آرائها نابع من قناعات وتجارب إنسانية شاهدتها منذ الصغر، وليس نتيجة معاناة شخصية، مشيرة إلى أنها عاشت حياة مستقرة وسعيدة مع زوجها الراحل حسين الإمام.

وقالت سحر رامي،  خلال لقائها مع الإعلامية راندا فكري، ببرنامج «الحياة إنت وهي»، المذاع عبر قناة الحياة، إنها لم تتوقع أن يُنظر إلى مواقفها باعتبارها مجرد دفاع عن المرأة، مؤكدة أنها تتعاطف مع الآخرين وتدرك حجم التحديات التي تواجهها بعض الزوجات في حياتهن اليومية.

وأوضحت أنها تأثرت منذ سنوات طويلة بما كانت تراه من قصص وتجارب حولها، سواء بين الأقارب أو الأصدقاء، خاصة حالات الانفصال التي كانت تتحمل فيها المرأة مسؤولية تربية الأبناء بينما يبدأ الرجل حياة جديدة، مؤكدة أن هذه المشاهد تركت أثرًا كبيرًا في تكوين رؤيتها للحياة والعلاقات الإنسانية.

وأضافت أنها تميل بطبيعتها إلى التفكير العقلاني وعدم الانسياق وراء الاندفاع العاطفي، لافتة إلى أن هذا الأمر ساعدها على بناء علاقة ناجحة مع زوجها الراحل حسين الإمام، حيث كانا يتشاركان طريقة التفكير نفسها رغم اختلاف طبيعة كل منهما كرجل وامرأة.

وكشفت الفنانة عن أن زوجها كان يؤمن بمبدأ العدل والاحترام المتبادل، ولم يحاول يومًا حرمانها من ممارسة عملها الفني، موضحة أنه كان يرى أن من حقها الاستمرار في المجال الذي تحبه، تمامًا كما يرفض أن يُحرم هو من شغفه وعمله.

وأوضحت أن التفاهم الحقيقي بين الزوجين يقوم على احترام رغبات الطرف الآخر ودعمه، معتبرة أن العدالة والتقدير المتبادل كانا من أهم أسرار نجاح علاقتها الزوجية واستقرارها على مدار سنوات.

سحر رامي التفاهم والعدل حسين الإمام الراحل

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