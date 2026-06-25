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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الكشف المبكر والرعاية المتكاملة.. جهود الدولة لدعم كبار السن

الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان

تواصل الدولة المصرية جهودها لتعزيز الرعاية الصحية لكبار السن من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للرعاية الصحية للمواطنين فوق سن 65 عاماً، والتي نجحت منذ إطلاقها في أكتوبر 2022 في تقديم خدماتها لأكثر من 2.1 مليون مواطن على مستوى الجمهورية. وتوفر المبادرة منظومة متكاملة من الفحوصات والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلالات المرتبطة بالتقدم في العمر، إلى جانب الدعم النفسي والمعرفي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وضمان حصول كبار السن على الرعاية الصحية اللازمة مجاناً عبر مئات الوحدات والمراكز الصحية المنتشرة في مختلف المحافظات.

"الصحة": أكثر من 2.1 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تنظر إلى كبار السن باعتبارهم ثروة إنسانية وخبرات متراكمة يجب الحفاظ عليها، مشيراً إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية للرعاية الصحية لكبار السن تستهدف تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين الذين تجاوزوا 65 عاماً، موضحا أن المبادرة لا تقتصر على علاج الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، بل تشمل أيضاً الوقاية والكشف المبكر والحفاظ على الصحة النفسية للمسنين.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن المبادرة تقدم خدماتها مجاناً بالكامل، وتشمل الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض واعتلال الكلى وارتفاع الدهون في الدم والأنيميا وسوء التغذية، إلى جانب فحص النظر واكتشاف مشكلات الإبصار وتقييم صحة الفم والأسنان، متابعا أن المبادرة تتضمن كذلك تقييماً للحالة النفسية والمعرفية، يشمل الكشف المبكر عن الخرف ومرض ألزهايمر والاكتئاب واضطرابات الذاكرة، بالتزامن مع الفحوصات العضوية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن المبادرة انطلقت في أكتوبر 2022، واستفاد منها حتى الآن أكثر من مليونين و100 ألف مواطن من خلال أكثر من 860 مركزاً ووحدة للرعاية الصحية الأولية موزعة على جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح أن الفحص يتم بصورة دورية كل 6 أشهر، فيما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى فحوصات متقدمة أو تدخلات علاجية وجراحية إلى المستشفيات المتخصصة، مؤكداً توفير زيارات ميدانية لغير القادرين على الحركة بالتنسيق مع وحدات الرعاية الصحية في مناطق إقامتهم.

يخصص لهم زيارات ميدانية

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن كبار السن غير القادرين على الحركة أو الوصول إلى وحدات الرعاية الأولية، يخصص لهم زيارات ميدانية فى النطاق الجغرافي التابع للمراكز الطبية.

الدكتور حسام عبد الغفار وزارة الصحة والسكان الدولة المصرية الرعاية الصحية كبار السن

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