تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين بخصوص الأنظمة الغذائية المنتشرة

نشرت وزارة الصحة والسكان ، منشوراً توعوياً في إطار السياسية العامة التي تتبعها الوزارة لرفع التثقيف الصحي لدي المواطنين ، من خلال الإرشادات الصحية والغذائية التي تنعكس علي الصحة العامة للإنسان .

وحذرت وزارة الصحة والسكان ، في منشوراً لها ، من بعض المعلومات المغلوطة لدي البعض بإتباع نظام غذائي موحد لأكثر من شخص بنفس النمط موضحة ، انه ليس الضروري أن كل نظام غذائي يصلح لكل الأشخاص .

كل شخص له احتياجات غذائية مختلفة

وتابعت وزارة الصحة والسكان ، قائلة : كل شخص له احتياجات غذائية مختلفة، ولذا النظام الغذائي لابد أن يكون مناسب لعُمرك، ووزنك، وحالتك الصحية، ونمط حياتك.

وشددت الوزارة في منشورها علي مرضي السكري ، استشارة طبيب التغذية قبل اتباع أي نظام غذائي خطوة مهمة تساعدك على تحقيق أفضل النتائج بأمان وتحافظ على صحتك

نائب وزير الصحة تجري جولة ميدانية موسعة بسوهاج لمتابعة الخطة العاجلة للسكان والتنمية وتعزيز خدمات الرعاية الصحية

أجرت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، جولة ميدانية موسعة بمحافظة سوهاج، رافقها الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

شملت الجولة عدة اجتماعات ولقاءات ميدانية لمتابعة تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية، والوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بحضور القيادات التنفيذية والصحية والأكاديمية.

وبدأت الدكتورة الألفي جولتها بتفقد وحدة المركز الطبي العام بالشهيد، حيث تابعت سير العمل في غرفة التطعيمات ووجهت بتحسين أسلوب حفظ اللقاحات، واطمأنت على توافر الأدوية وسلامة تخزينها. كما وجهت برفع كفاءة المبنى وتطوير البنية التحتية لتحسين جودة الخدمات.

وفي غرفة متابعة الحمل، اطلعت على السجلات ووجهت باستبعاد مديرة المركز لتقصيرها في أداء عملها، وأجرت اتصالاً هاتفياً بإحدى الحوامل للاطمئنان على الخدمة المقدمة، مؤكدة أهمية المتابعة الدورية والتسجيل الدقيق للبيانات.

وتفقدت غرف الطبيبات وتنظيم الأسرة ومتابعة الطفل والمشورة الأسرية، حيث تحدثت مع المنتفعات وراجعت السجلات، وشددت على تدريب الأطباء وأطقم التمريض على تقديم المشورة الصحية الفعالة، وتوعية المقبلين على الزواج بالقضايا الصحية والإنجابية.

واستقبل اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، الدكتورة الألفي، حيث بحثا سبل تعزيز الخدمات الصحية، خاصة رفع كفاءة مركز طبي الشهيد، واستعرضا الموقف السكاني وجهود تحسين خدمات صحة الأم والطفل.

وأكد المحافظ استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة وتكثيف التوعية المجتمعية.

وفي اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، استعرضت نائب الوزير الموقف التنفيذي للخطة العاجلة، مشيرة إلى انخفاض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.33 طفل لكل سيدة عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 2.1 بنهاية 2027.

كما أشارت إلى تحسن معدل المواليد بالوجه القبلي، واستعرضت المناطق ذات الأولوية، داعية إلى تكاتف الجهود لتحويل مركز بلينا من منطقة حمراء إلى صفراء.

وأكدت التركيز على مواجهة الحمل غير المخطط، والولادات القيصرية غير المبررة، ووفيات حديثي الولادة.

وعقدت اجتماعاً مع ممثلي قطاع العلاج الحر، شددت خلاله على المتابعة الدقيقة لملفات حديثي الولادة والولادات القيصرية، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة وتشجيع الولادة الطبيعية، مع أهمية تدريب الفرق الطبية.