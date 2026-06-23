أبرزها الكرنب.. أطعمة قد تساعد في تقليل الاكتئاب

النظام الغذائي الصحي قد يلعب دورًا مهمًا في دعم الصحة النفسية والمساعدة في تخفيف أعراض الاكتئاب، إلى جانب العلاج الطبي والنفسي، حيث أن بعض الأطعمة تحتوي على عناصر غذائية مرتبطة بتحسين المزاج ودعم وظائف الدماغ.

وأوضح موقع Healthline أن الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين تعد من أفضل الأطعمة الداعمة للصحة النفسية، لاحتوائها على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي ترتبط بتحسين وظائف الدماغ وقد تساعد في تقليل أعراض الاكتئاب.

كما أشار إلى أهمية تناول المكسرات، خاصة الجوز وبعض أنواع المكسرات الغنية بالسيلينيوم، إلى جانب الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والكرنب، لاحتوائها على عناصر غذائية ضرورية لصحة الجهاز العصبي ودعم الحالة المزاجية.

وأضاف أن الأطعمة الغنية بفيتامين د، مثل الأسماك ومنتجات الألبان المدعمة، قد تكون مفيدة أيضًا، حيث ترتبط مستويات فيتامين د المنخفضة بزيادة خطر الإصابة بأعراض الاكتئاب لدى بعض الأشخاص.

وأكد الموقع أن الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات تمثل مصادر جيدة للكربوهيدرات المعقدة والألياف، والتي تساعد الجسم على إنتاج السيروتونين، المعروف بدوره في تحسين الحالة المزاجية والشعور بالراحة.

وفي المقابل، حذر الموقع من الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة والدهون المشبعة، موضحًا أن هذه الأطعمة قد ترتبط بتفاقم أعراض الاكتئاب لدى بعض الأشخاص.

وشدد Healthline على أن الغذاء وحده لا يعالج الاكتئاب، لكنه يعد جزءًا مهمًا من نمط حياة صحي يشمل النشاط البدني المنتظم والنوم الجيد والمتابعة الطبية عند الحاجة.