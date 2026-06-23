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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احترس من تفاعلات الأدوية.. اكتشف أضرار الإكثار من الشاي

الشاي الأسود
الشاي الأسود
اسماء محمد

يعد تناول أربعة أكواب أو أقل من الشاي الأسود يوميًا آمنًا لمعظم الناس ولكن عند الإكثار منه أو تناوله مع بعض أدوية يتحول لمشروب ضار.

ووفقا لموقع فري ويل هيلث اليكم أهم أضرار الإكثار من الشاي الأسود.

الحساسية : لا تتناول الشاي الأسود إذا كنت تعاني من حساسية تجاهه أو تجاه أي من مكوناته.

التفاعلات الدوائية : تتفاعل بعض الأدوية مع الكافيين، مما يُبطئ عملية استقلابه ويمكن للإيفيدرين (المستخدم لعلاج انخفاض ضغط الدم)، ومضادات الكينولون الحيوية ، وموانع الحمل الفموية أن تزيد من تأثيرات الكافيين كما قد تُضاعف أدوية الربو والنيكوتين من تأثير الكافيين و يُمكن للشاي الأسود أيضًا أن يُقلل من امتصاص الحديد، لذا يُنصح بشربه بين الوجبات إذا كنت تتناول مكملات الحديد.

محتوى السكر المضاف : غالبًا ما يُضاف السكر أو المحليات الأخرى إلى الشاي الأسود لتقليل مرارته وتنص الإرشادات الغذائية الأمريكية للأمريكيين على أنه لا توجد كمية من السكر المضاف صحية، وأنه لا ينبغي أن تحتوي أي وجبة على أكثر من 10 جرامات من السكر المضاف.

محتوى الكافيين : يُعدّ محتوى الكافيين مصدر القلق الرئيسي بشأن سلامة الشاي الأسود. 

الحد الأقصى للكمية التي لا ترتبط بأي آثار جانبية لدى الأشخاص الأصحاء غير الحوامل هو 400 ملج أو أقل يوميًا (ما يعادل تقريبًا ثمانية أكواب من الشاي الأسود).


انخفاض العناصر الغذائية نظرًا لاحتواء الشاي على التانين، فإنه قد يقلل من امتصاص العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد ويُنصح بشرب الشاي قبل ساعة من الوجبات أو بعدها .


احتياطات: ينبغي على الحوامل والمرضعات الحد من تناول الكافيين إلى 200 ملج يوميًا (ما يعادل أربعة أكواب من الشاي الأسود تقريبًا).

يجب على الأطفال دون سن 12 عامًا تجنب الكافيين، بينما ينبغي على من تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا الحد منه إلى 100 ملج يوميًا.

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