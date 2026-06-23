لعشاق الكوري .. أسعار كيا سول المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏والفارهة.‏ ‏

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وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏‏‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال ‏شراء ‏‏‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات ‏‏‏‏‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة كيا سول ‏‏موديل 2010‏.‏

تأتي السيارة السيارة كيا سول ‏‏موديل 2010‏، بمحرك 4 أسطوانات سعة 1600 سي سي، يولد قوة 124 حصان وعزم دوران 155 نيوتن/متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات (أو يدوي 5 سرعات)، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 11 ثانية.

يبلغ طول السيارة كيا سول ‏‏موديل 2010‏، 4.10 متر، وعرضها 1.78 متر، بينما يصل ارتفاعها الشامل إلى 1.61 متر. ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.55 متر، وهي مزودة بخزان وقود يتسع لـ 53 لتر من البنزين.

تستهلك السيارة في المتوسط ما بين 7.5 إلى 8.5 لتر من الوقود لكل 100 كم قطعته داخل المدينة وخارجها، من الناحية الأمنية، حازت السيارة على تقييم أمان كامل يبلغ 5 نجوم في اختبارات التصادم الأوروبية Euro NCAP، وتأتي بجنوط قياسية مقاس 15 أو 16 أو 18 بوصة حسب الفئة.

سعر السيارة كيا سول ‏‏موديل 2010‏‏‏‏‏‏‏‏‏، يأتي بمتوسط 580 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏وقد ‏‏‏‏يختلف بعض الشيء حسب الحالة الفنية للسيارة.‏