متحف الشرطة القومي يستقبل مجموعة ذوي الإعاقة البصرية

استقبل قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف الشرطة القومي، مجموعة من ذوي الإعاقة البصرية، ضمن برنامج للتوعية الثقافية والأثرية.



وشملت الزيارة جولة إرشادية داخل قاعات العرض، تعرّف خلالها المشاركون على أبرز مقتنيات المتحف من خلال شرح مبسط يتناسب مع احتياجاتهم، بما يعزز معرفتهم بتاريخ الشرطة المصرية ودورها الوطني.



وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص المتحف على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير تجربة متحفية ميسرة، من خلال وسائل إتاحة متنوعة، من بينها اللوحات التعريفية المكتوبة بطريقة برايل.

يذكر أن متحف الشرطة القومي الموجود هو أحد متاحف قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة ويقع بالجزء الشمالي من القلعة وهو يستعرض جهود الشرطة المصرية ونضالها المتواصل على مر التاريخ. يضم المتحف مجموعة من القاعات خُصص كل منها لعرض تاريخ حقبة معينة من تاريخ الشرطة المصرية، حيث تم تخصيص قاعة تعرض تاريخ الشرطة في مصر القديمة، وقاعة أخرى تعرض تاريخ الشرطة المصرية في العصر الإسلامي، وقاعة تعرض أدوات رجال الإطفاء.



