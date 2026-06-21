قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ذكراه .. لغز في وفاة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ
دعاء ليلة امتحانات الثانوية العامة.. اللهم إني استودعتك كل ما ذاكرته وحفظته فردّه لي عند حاجتي إليه
موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام وخطوات الاستعلام
خبير عسكري: الإعلام العبري يشن هجوما على ترامب بسبب مذكرة التفاهم مع إيران
صديقة المدرب تُشعل الجدل داخل معسكر ألمانيا في كأس العالم .. واللاعبون منزعجون
رصد صاروخ فرط صوتي يمر فوق العاصمة كييف متجهًا إلى غرب أوكرانيا
النيابة تتحرّك في 3 قضايا أثارت الرأي العام .. تفاصيل صادمة وتحذيرات عاجلة | فيديو
ترتيب المجموعة الخامسة بكأس العالم 2026 بعد فوز ألمانيا على كوت ديفوار 2-1
هل بيزيرا هيتباع ولا مكمل؟ .. حسين لبيب يحسم الجدل
ضياء الدين داوود: لا يوجد ما يُسمى بـ «وقف المنان» وأشكر الرئيس السيسي لـ«نزع فتيل الأزمة»|فيديو
إعلام بريطاني: رئيس الوزراء قد يقدّم استقالته يوم الاثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحف الشرطة القومي يستقبل مجموعة ذوي الإعاقة البصرية

متحف الشرطة القومي
متحف الشرطة القومي
محمد الاسكندرانى

استقبل قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف الشرطة القومي، مجموعة من ذوي الإعاقة البصرية، ضمن برنامج للتوعية الثقافية والأثرية.


وشملت الزيارة جولة إرشادية داخل قاعات العرض، تعرّف خلالها المشاركون على أبرز مقتنيات المتحف من خلال شرح مبسط يتناسب مع احتياجاتهم، بما يعزز معرفتهم بتاريخ الشرطة المصرية ودورها الوطني.


وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص المتحف على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير تجربة متحفية ميسرة، من خلال وسائل إتاحة متنوعة، من بينها اللوحات التعريفية المكتوبة بطريقة برايل.

يذكر أن متحف الشرطة القومي الموجود  هو أحد متاحف قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة ويقع بالجزء الشمالي من القلعة  وهو يستعرض  جهود الشرطة المصرية ونضالها المتواصل على مر التاريخ. يضم المتحف مجموعة من القاعات خُصص كل منها لعرض تاريخ حقبة معينة من تاريخ الشرطة المصرية، حيث تم تخصيص قاعة تعرض تاريخ الشرطة في مصر القديمة، وقاعة أخرى تعرض تاريخ الشرطة المصرية في العصر الإسلامي، وقاعة تعرض أدوات رجال الإطفاء.


 

متحف الشرطة متحف الشرطة القومي متحف ذوى الاعاقة البصرية متاحف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 2000 جنيه| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

امتحانات الثانوية

حقيقة قطع الإنترنت في امتحانات الثانوية العامة 2026 | اعرف القصة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا

شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026

بعد قرار رفع الفائدة.. مميزات شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026 من البنك الأهلي

الطقس في مصر

أمطار في عز الحر .. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس غدا

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

ترشيحاتنا

دعاء التوفيق والنجاح في الامتحان

دعاء التوفيق والنجاح في الامتحان .. 10 أدعية تجبر بخواطر طلاب الثانوية العامة

وفاة الدكتور فرحات عبد المطعي

وفاة الدكتور فرحات عبد المطعي عضو لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر

القرآن الكريم

أستاذ بالأزهر يكشف عن قاعدة لغوية تمنع من الخطأ في النصوص الشرعية

بالصور

بالأحمر اللافت .. نسرين طافش تستعرض جمالها وأنوثتها عبر إنستجرام | شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

نشرة المرأة والمنوعات| فضل شاكر مهدد بالعمى بسبب هذا المرض.. لماذا ينجذب البعوض إلى بعض الأشخاص أكثر من غيرهم؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

كله بهاريز .. طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

ورق العنب
ورق العنب
ورق العنب

طريقة عمل الليزي كيك بالشوكولاتة.. حلوى باردة بدون فرن

طريقة عمل الليزي كيك
طريقة عمل الليزي كيك
طريقة عمل الليزي كيك

فيديو

ايمان عبد اللطيف

صاحبة منشور مستشفى الشاطبي.. إحالة الدكتورة أمينة سويدان للمحاكمة

ايمان عبد اللطيف

رسالة وزير التعليم لطلبة الثانوية العامة قبل ساعات من انطلاق الامتحانات

ايمان عبد اللطيف

عدد الأسئلة ودرجة النجاح.. توضيح عاجل من التعليم يخص مادة الدين بالثانوية العامة

ايمان عبد اللطيف

إنجاز غاب 64 عاما.. كأس العالم 2026 مونديال الأرقام القياسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد