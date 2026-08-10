قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الرزق الواسع بعد صلاة الفجر.. أدعية مأثورة لطلب الرزق والبركة
مسيّرات أوكرانية تهاجم العمق الروسي.. ومقتل 13 شخصًا في تتارستان| تفاصيل
للمتقدمين لحج القرعة.. تخصيص نسبة 1% للأكبر سنا
كانت متجهة إلى موسكو.. أنظمة الدفاع الجوي الروسي تدمر 7 طائرات مسيرة
النوم سر تجديد الخلايا.. ياسمين صبري تكشف سر جمالها
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"الخارجية الأمريكية" تلغي أكثر من 175 ألف تأشيرة لأجانب منذ تولي ترامب

"الخارجية الأمريكية
"الخارجية الأمريكية
أ ش أ

 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إلغاء أكثر من 175 ألف تأشيرة لمواطنين أجانب، منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة، بدعوى مخالفتهم شروط التأشيرات، أو ارتكابهم جرائم، أو الدعوة إلى العنف ضد مواطنين أمريكيين، أو الاحتيال على أمريكيين، أو إساءة استخدام نظام الهجرة، أو تشكيل تهديد للأمن القومي.

وذكرت الوزارة- في بيان- أن غالبية التأشيرات التي أُلغيت جاءت على خلفية تعاملات مع أجهزة إنفاذ القانون بسبب مجموعة من الأنشطة الإجرامية، تصدرتها جرائم الاعتداء، والقيادة تحت تأثير الكحول، والسرقة، وجرائم المخدرات.

وأضافت أن نسبة كبيرة أخرى من حالات الإلغاء ارتبطت بالقيادة المتهورة، والاعتداءات الجنسية، وإساءة معاملة الأطفال، والاحتيال والاختلاس، إلى جانب جرائم أخرى.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن عمليات الإلغاء تأتي في إطار إجراءات التدقيق والمراجعة المستمرة التي تجريها الوزارة، بهدف التأكد من التزام حاملي التأشيرات بالشروط المفروضة عليهم، وعدم تشكيلهم خطراً على المواطنين الأمريكيين.

وأشارت الوزارة إلى أنها ألغت تأشيرات عدد من الأجانب الذين اعتبرتهم يشكلون خطراً على المواطنين الأمريكيين، أو أيدوا العنف ضد الأمريكيين، أو شاركوا في مخططات غير قانونية للسفر إلى الولايات المتحدة بغرض الولادة والحصول على الجنسية للأطفال، أو تورطوا في عمليات احتيال.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها، تحت قيادة الرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، ستواصل تحديد هوية الأجانب الذين يشكلون تهديداً لسلامة الأمريكيين، والتحقيق معهم وإلغاء تأشيراتهم.

وشددت الوزارة على أن التأشيرة الأمريكية امتياز وليست حقاً، مؤكدة التزامها باستخدام جميع الأدوات المتاحة لحماية المجتمعات الأمريكية من الأشخاص الذين يسيئون استخدام هذا الامتياز.

وزارة الخارجية الأمريكية مواطنين أجانب ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

حادث التجمع

السرقة مش سبب الواقعة.. شقيق ضحية حادث التجمع يكشف مفاجآت دوية

ترشيحاتنا

وزير البترول يتابع من مركز التحكم بشركة جاسكو تأمين احتياجات السوق خلال النصف الثاني من الصيف

وزير البترول يتابع من مركز التحكم بشركة جاسكو تأمين احتياجات السوق خلال النصف الثاني من الصيف

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد