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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لمدة 48 ساعة.. فنزويلا تعلن توفير خدمات الإنترنت والهاتف والتلفزيون مجانا

زلزال فنزويلا
زلزال فنزويلا
القسم الخارجي

أعلنت شركة الاتصالات الوطنية الفنزويلية (CANTV) أنها ستوفر خدمات الإنترنت والهاتف الثابت والتلفزيون مجاناً لمدة 48 ساعة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذا الإجراء جاء "استجابةً للظروف الطارئة الناجمة عن الزلازل الأخيرة التي ضربت البلاد".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا دلسي رودريجيز اليوم الخميس ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد خلال الساعات الماضية إلى 164 قتيلا على الأقل و971 مصابا.

وكان الزلزالان القويان اللذان ضربا فنزويلا وبلغت شدتهما 7.2 درجة و7.5 درجة على مقياس ريختر قد تسببا في حدوث أضرار جسيمة وإغلاق مطار سيمون بوليفار الدولي قرب العاصمة "كاراكاس".

شركة الاتصالات الفنزويلية خدمات الإنترنت شركة الاتصالات الوطنية الفنزويلية دلسي رودريجيز زلزال فنزويلا

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