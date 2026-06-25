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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سيارة تصدم حشدا في منتجع كابو سان لوكاس بعد فوز المكسيك على التشيك بكأس العالم

جماهير المكسيك
جماهير المكسيك
القسم الخارجي

أفادت السلطات المكسيكية في لوس كابوس، في بيان لها، بإصابة أكثر من اثني عشر شخصًا، عندما دهست سيارة حشدًا من الناس في منتجع كابو سان لوكاس السياحي الشهير، خلال احتفالات فوز المكسيك خلال منافسات كأس العالم.

وأضافت السلطات المحلية: "بحسب المعلومات الأولية، كانت السيارة محاطة بمجموعة من الأشخاص، ولأسباب ستحددها السلطات المختصة، دهست الحشد، مما أسفر عن إصابة عدد منهم".

وأكد البيان أن 17 شخصًا تلقوا العلاج الطبي، بمن فيهم السائق الذي تم القبض عليه.

وانتشر مقطع فيديو غير موثق على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر سيارة تصدم حشدًا من الناس، ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة الفيديو على الفور.

أعرب القائم بأعمال رئيس بلدية لوس كابوس، خوسيه مانويل لارومبي، عن تضامنه العميق مع المتضررين وعائلاتهم في أعقاب الأحداث المؤسفة التي وقعت الليلة، ووعد بإطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بالتحقيقات في الحادث.

تقع كابو سان لوكاس في شبه جزيرة باخا كاليفورنيا بالمكسيك، وهي إحدى أبرز الوجهات السياحية الفاخرة في المكسيك، وإحدى المدينتين الرئيسيتين في بلدية لوس كابوس، التي تضم أيضًا سان خوسيه ديل كابو والمنطقة السياحية التي تربط بينهما.

فوز المكسيك على التشيك كأس العالم سيارة تصدم حشدا منتجع كابو سان لوكاس

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