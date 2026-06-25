وزير الخارجية الأمريكي: مطار فنزويلا تضرر بشدة من الزلزال

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم، أنه على تواصل مع الرئيسة الفنزويلية بالإنابة، ديلسي رودريجيز، وأن الولايات المتحدة قد نشرت فرقًا للبحث والإنقاذ عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة والذي ضرب البلاد.

وقال روبيو للصحفيين: "ننشر حاليًا فرقًا للبحث والإنقاذ من مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا، ومن لوس أنجلوس. وسنُضيف فرقًا أخرى لاحقًا. إنّ أهم احتياجاتهم الآن هي جهود البحث والإنقاذ".

كما أشار روبيو إلى أن مطار فنزويلا قد تضرر بشدة، وأن وزارة الدفاع الأمريكية ستنشر مواردها هناك، مضيفا أن الحكومة ستُقدّم المساعدة من خلال توفير صور جوية لتقييم الأضرار، لا سيما في المناطق الساحلية.

وقال روبيو: "لدينا استجابة حكومية شاملة. ستكون واسعة النطاق، وسريعة، وفعّالة"، موضحا أن العديد من الدول قد عرضت المساعدة، بما في ذلك قطر والسلفادور وتشيلي.

وقال روبيو إن الحكومة الأمريكية تتحمل المسؤولية الكاملة عن موظفيها في البلاد.

وأضاف: "نعلم بوجود مواطنين أمريكيين داخل فنزويلا حاليًا، لذا فقد اتبعنا الإجراءات المعتادة التي وضعناها لتمكينهم من التواصل معنا في حال احتاجوا إلى مساعدة أو دعم".