قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخميس 2 يوليو إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
ضبط موظف بإحدى الجامعات لانتحاله صفة ضابط شرطة والتعدي على سيدة
الفراعنة في مهمة جديدة.. استعدادات قوية لمواجهة إيران في المونديال
براءة الفنانة جيهان الشماشرجي في قضية السرقة بالإكراه
الأوقاف تمد جسور التكافل.. 13 طنًّا من لحوم صكوك الأضاحي تصل للأسر الأولى بالرعاية
فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 164 قتيلاً وألف مصاب
15 % في يوليو .. احسب معاشك الجديد بعد الزيادة وموعد الصرف
11 مليون دولار تقترب من منتخب مصر بكأس العالم 2026
يوم عاشوراء.. لماذا نصومه وماذا يفعل من لم يستطع الصيام؟
مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان رفض الاستيطان ويدعوان لإحياء حل الدولتين
جامعة بنها ضمن أفضل جامعات العالم تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة بتصنيف التايمز للمستدامة 2026
وزير الصناعة من الإسكندرية: طرح "مرغم 3" قريبًا لصغار المستثمرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 164 قتيلاً وألف مصاب

رئيسة فنزويلا
رئيسة فنزويلا
القسم الخارجي

أعلنت الرئيسة الفنزويلية ديلسي رودريجيز أن حصيلة ضحايا الزلازل ارتفعت إلى 164 قتيلاً على الأقل، بالإضافة إلى نحو ألف جريح. 


وأشارت التقديرات الأولية إلى أن عدد القتلى قد يصل إلى الآلاف.

وأشار آدم باسكال، خبير الزلازل إلى أن الزلزال الثاني من بين الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا يوم الأربعاء كان ضعف قوة الزلزال الأول.

وقال آدم باسكال، خبير علم الزلازل في معهد أبحاث الزلازل في أستراليا، لشبكة CNN اليوم: "قد لا يبدو زلزال بقوة 7.5 درجة أكبر بكثير من زلزال بقوة 7.2 درجة، ولكنه في الواقع ضعف قوته بسبب طريقة عمل مقياس الزلازل".

وأضاف: "هذا يعني أن الهزة الأرضية استمرت لفترة أطول بكثير، لأن الزلزال الأول بدأ الهزة، ثم تلاه بعد 40 ثانية زلزال أقوى، والذي استمر لفترة أطول".

ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقعت هزة ارتدادية بقوة 7.2 درجة بالقرب من سان فيليبي، عاصمة ولاية ياراكوي، بعد الساعة 6:04 مساءً بقليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة.  وبعد 40 ثانية فقط، تبع ذلك زلزال أكبر بلغت قوته 7.5 درجة، وكان مركزه على بعد حوالي 23 كيلومترًا (حوالي 14 ميلًا) جنوب شرق بلدة يوماري. 
 

فنزويلا ضحايا الزلزال زلزال فنزويلا زلزال في فنزويلا ديسلي رودريجيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

زيزو

بعد الأنباء المتداولة.. زيزو يرفض الرحيل عن الأهلي حتى على سبيل الإعارة

مدحت تيخا

شيك منذ 3 سنوات.. مدحت تيخا يتهم فنانا شهيرا بالنصب عليه

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

عداد الكهرباء

لا تفرح بالكهرباء المجانية.. احذر تعطل العداد

تسونامي

تحذيرات أمريكية من تسونامي عقب زلزال قوي ضرب فنزويلا

ترشيحاتنا

يوم عاشوراء.. صامه النبي ﷺ وفاء لأخيه موسى عليه السلام

يوم عاشوراء .. صامه النبي صلى الله عليه وسلم وفاءً لأخيه موسى عليه السلام

شيخ الأزهر يتوسط أسرة الطالب

شهيد العلم.. وفاة طالب تايلاندي تكفل شيخ الأزهر بنفقات علاجه وإقامة أسرته في مصر

وزارة الأوقاف

الأوقاف تعقد برنامج لقاء الجمعة للأطفال ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

بالصور

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

لوحوش الضروب .. انطلاق رام 1500 TRX موديل 2027

رام 1500 TRX
رام 1500 TRX
رام 1500 TRX

لوك جذاب .. رنا سماحة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد