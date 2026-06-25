فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 164 قتيلاً وألف مصاب

أعلنت الرئيسة الفنزويلية ديلسي رودريجيز أن حصيلة ضحايا الزلازل ارتفعت إلى 164 قتيلاً على الأقل، بالإضافة إلى نحو ألف جريح.



وأشارت التقديرات الأولية إلى أن عدد القتلى قد يصل إلى الآلاف.

وأشار آدم باسكال، خبير الزلازل إلى أن الزلزال الثاني من بين الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا يوم الأربعاء كان ضعف قوة الزلزال الأول.

وقال آدم باسكال، خبير علم الزلازل في معهد أبحاث الزلازل في أستراليا، لشبكة CNN اليوم: "قد لا يبدو زلزال بقوة 7.5 درجة أكبر بكثير من زلزال بقوة 7.2 درجة، ولكنه في الواقع ضعف قوته بسبب طريقة عمل مقياس الزلازل".

وأضاف: "هذا يعني أن الهزة الأرضية استمرت لفترة أطول بكثير، لأن الزلزال الأول بدأ الهزة، ثم تلاه بعد 40 ثانية زلزال أقوى، والذي استمر لفترة أطول".

ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقعت هزة ارتدادية بقوة 7.2 درجة بالقرب من سان فيليبي، عاصمة ولاية ياراكوي، بعد الساعة 6:04 مساءً بقليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وبعد 40 ثانية فقط، تبع ذلك زلزال أكبر بلغت قوته 7.5 درجة، وكان مركزه على بعد حوالي 23 كيلومترًا (حوالي 14 ميلًا) جنوب شرق بلدة يوماري.

