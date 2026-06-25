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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان رفض الاستيطان ويدعوان لإحياء حل الدولتين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس  25 يونيو، كريستوف بيجو، الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الجانبين بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، والجهود الرامية إلى دفع المسار السياسي بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء على أهمية إعادة تركيز الجهود الدولية على القضية الفلسطينية، بما يهيئ الظروف لاستكمال التنفيذ الكامل لاستحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي للسلام، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وبما يضمن تدفق المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة، وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس ٢٥ يونيو، كريستوف بيجو، الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الجانبين بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، والجهود الرامية إلى دفع المسار السياسي بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء على أهمية إعادة تركيز الجهود الدولية على القضية الفلسطينية، بما يهيئ الظروف لاستكمال التنفيذ الكامل لاستحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي للسلام، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وبما يضمن تدفق المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة، وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول الجهود الجارية لتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها من داخل القطاع، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية توفير الدعم الدولي اللازم لنجاح عمل اللجنة، والإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول كذلك التطورات المقلقة في الضفة الغربية، حيث جدد الوزير عبد العاطي إدانة مصر لاستمرار سياسات التوسع الاستيطاني، واعتداءات المستوطنين، والإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس الشرقية، بما في ذلك القيود المفروضة على المسجد الأقصى والاقتحامات المتكررة له، فضلاً عن التشريعات والإجراءات التصعيدية التي تقوض فرص تحقيق السلام، محذراً من التداعيات الخطيرة لهذه الممارسات على أمن واستقرار المنطقة. في ذات السياق، أكد الممثل الأوروبي الخاص رفض الاتحاد الأوروبي لاستمرار الأنشطة الاستيطانية والإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، مشدداً على أهمية الالتزام بالقانون الدولي ووقف جميع الإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر وتقويض فرص السلام.

وأكد الوزير عبد العاطي في ختام اللقاء علي أهمية استمرار التنسيق المصري الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، وتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الأفق السياسي، بما يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أعرب الممثل الأوروبي الخاص عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم جهود التهدئة واستعادة الاستقرار في المنطقة، مثمناً الجهود المصرية الحثيثة الرامية إلى تيسير نفاذ المساعدات الإنسانية، ودفع المسار السياسي، ومؤكداً حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي كريستوف بيجو الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام مستجدات القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية

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