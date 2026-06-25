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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يكشف عن قرار عاجل من ترامب بشأن فنزويلا بعد الزلزال

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
القسم الخارجي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في منشور له على موقع X صباح اليوم، الخميس، أن الولايات المتحدة سترسل على الفور فرق بحث وإنقاذ، وموارد طبية، ومساعدات إنسانية إلى فنزويلا، وذلك بتوجيه من الرئيس ترامب.


وقال روبيو: "تتقدم الولايات المتحدة بأحر التعازي إلى شعب فنزويلا في أعقاب الزلازل المدمرة"، وفقا لما أوردته شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية.

وأضاف: "قلوبنا مع جميع من فقدوا أحباءهم، ومع المصابين، ومع عمال الإنقاذ الشجعان الذين يعملون بلا كلل في أعقاب الكارثة".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي إن "الزلزالان الكبيران اللذان ضربا شعب فنزويلا العظيم كانا هائلين، وقد خلّفا عددًا هائلاً من الضحايا". 

وأضاف ترامب عبر حسابه بمنصة “تروث سوشيال”: “الولايات المتحدة الأمريكية على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة! لقد أصدرتُ تعليماتي لجميع أجهزة حكومتنا بالاستعداد للتحرك بسرعة”. 


وتابع: "سنكون حاضرين لمساعدة أصدقائنا الجدد. التقارير الأولية ليست مبشرة!".

شهدت فنزويلا لحظات مرعبة توثق وقوع زلزال فنزويلا الذي ضرب البلاد وتسبب في مقتل العشرات وإصابة المئات، حيث أعلنت الرئيسة ديسلي رودريجيز حالة الطوارئ. 

وزير الخارجية الأمريكي قرار عاجل من ترامب فنزويلا ماركو روبيو مساعدات إنسانية إلى فنزويلا

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