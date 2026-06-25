لحظات مرعبة .. مشاهد تحبس الأنفاس توثق وقوع زلزال فنزويلا

شهدت فنزويلا لحظات مرعبة توثق وقوع زلزال فنزويلا الذي ضرب البلاد وتسبب في مقتل العشرات وإصابة المئات، حيث أعلنت الرئيسة ديسلي رودريجيز حالة الطوارئ.



ووثقت الكاميرات لحظة اهتزاز قوي للاستديو أمام المشاهدين في أحد القنوات الفضائية الفنزويلية خلال بث مباشر أثناء استماع مذيع لوزير الداخلية الفنزويلي عن الزلزال الذي هزّ البلاد بقوة.

أعلنت رئيسة فنزويلا، ديلسي رودريجيز، عن مقتل 32 شخصاً على الأقل وإصابة 700 آخرين جراء الزلازل التي ضربت البلاد.

ووصفت الكارثة بأنها "مأساة حقيقية"، وأعلنت عن انهيار عشرات المباني في العاصمة كاراكاس.

وقدّمت رودريجيز شكرها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ الأجنبية ستصل إلى البلاد خلال الساعات القادمة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للانباء.



وأعلنت رئيسة فنزويلا ، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد عقب تعرضها لزلزالين قويين متتاليين تسببا في أضرار واسعة النطاق وانهيارات بمبانٍ ومنشآت حيوية، وسط مخاوف من ارتفاع أعداد الضحايا واستمرار الهزات الارتدادية.