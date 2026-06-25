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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسة فنزويلا: فرض حالة الطوارئ الوطنية وتعبئة جميع أجهزة الإنقاذ والدفاع المدني

رئيسة فنزويلا
رئيسة فنزويلا
القسم الخارجي

أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة، ديلسي رودريغيز، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد عقب تعرضها لزلزالين قويين متتاليين تسببا في أضرار واسعة النطاق وانهيارات بمبانٍ ومنشآت حيوية، وسط مخاوف من ارتفاع أعداد الضحايا واستمرار الهزات الارتدادية.

ووفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، وقع الزلزال الأول بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر، أعقبه بعد أقل من دقيقة زلزال ثانٍ بلغت قوته 7.5 درجات، في منطقة قريبة من بلدة مورون الواقعة على الساحل الكاريبي غربي العاصمة كاراكاس. 

وصُنفت الهزتان ضمن ما يعرف بـ"الزلزال المزدوج"، وهو حدث جيولوجي نادر نسبياً يتمثل في وقوع زلزالين قويين في فترة زمنية قصيرة للغاية.

وقالت رودريغيز، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، إن الحكومة قررت فرض حالة الطوارئ الوطنية وتعبئة جميع أجهزة الإنقاذ والدفاع المدني لمواجهة تداعيات الكارثة، داعية المواطنين إلى التحلي بالهدوء والابتعاد عن المباني المتضررة تحسباً لهزات ارتدادية جديدة. 

كما أعلنت إغلاق المطار الدولي الرئيسي بعد تعرضه لأضرار وصفتها بـ"الجسيمة"، إضافة إلى تعليق خدمات المترو والقطارات في عدد من المناطق المتأثرة.

وأظهرت التقارير الأولية انهيار عدد من المباني السكنية والتجارية في كاراكاس ومدن مجاورة، فيما هرعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى مواقع الدمار للبحث عن ناجين تحت الأنقاض. كما تحدثت وسائل إعلام وشهود عيان عن انقطاع الكهرباء وخدمات الاتصالات في بعض الأحياء، الأمر الذي صعّب عمليات الاستجابة الأولية.

رئيسة فنزويلا ديلسي رودريغيز كاراكاس مقياس ريختر الزلزال المزدوج

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