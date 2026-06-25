رئيسة فنزويلا: الزلازل "مأساة حقيقية" و مقتل 32 شخصا وإصابة و700 آخرين

أعلنت رئيسة فنزويلا، ديلسي رودريجيز، عن مقتل 32 شخصاً على الأقل وإصابة 700 آخرين جراء الزلازل التي ضربت البلاد. ووصفت الكارثة بأنها "مأساة حقيقية"، وأعلنت عن انهيار عشرات المباني في العاصمة كاراكاس.



وقدّمت رودريجيز شكرها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ الأجنبية ستصل إلى البلاد خلال الساعات القادمة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للانباء.

وأعلنت رئيسة فنزويلا ، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد عقب تعرضها لزلزالين قويين متتاليين تسببا في أضرار واسعة النطاق وانهيارات بمبانٍ ومنشآت حيوية، وسط مخاوف من ارتفاع أعداد الضحايا واستمرار الهزات الارتدادية.

ووفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، وقع الزلزال الأول بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر، أعقبه بعد أقل من دقيقة زلزال ثانٍ بلغت قوته 7.5 درجات، في منطقة قريبة من بلدة مورون الواقعة على الساحل الكاريبي غربي العاصمة كاراكاس.