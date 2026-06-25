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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رويترز: الخام الأمريكي ينخفض إلى 69.24 دولار للبرميل

النفط
النفط
القسم الخارجي

تراجعت أسعار النفط في التعاملات العالمية، حيث انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 69.24 دولاراً للبرميل، متأثراً بتزايد الإمدادات النفطية القادمة من منطقة الشرق الأوسط وتراجع المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في تدفقات الطاقة العالمية.

وأظهرت بيانات الأسواق أن أسعار الخام الأميركي سجلت انخفاضاً ملحوظاً بعد موجة صعود سابقة غذّتها التوترات الجيوسياسية في المنطقة. غير أن تحسن مؤشرات الإمدادات وعودة كميات إضافية من النفط إلى الأسواق أسهما في تهدئة المخاوف المتعلقة بنقص المعروض، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، يواصل المستثمرون مراقبة مجموعة من العوامل المؤثرة في السوق، من بينها مستويات الطلب في الاقتصادات الكبرى، والسياسات الإنتاجية للدول المنتجة للنفط، إضافة إلى التطورات الجيوسياسية التي قد تؤثر على حركة التجارة والطاقة العالمية.

ويُعد خام غرب تكساس الوسيط أحد أبرز المؤشرات المرجعية لأسعار النفط عالمياً، ويستخدم على نطاق واسع لقياس أداء سوق الطاقة. ويأتي تراجعه إلى مستوى 69.24 دولاراً للبرميل في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب لتطورات المعروض العالمي ومدى قدرة الإمدادات الإضافية على المحافظة على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

تكساس اتجاهات السوق أسعار النفط الأسواق النمو الاقتصادي أسواق الطاقة

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