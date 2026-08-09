ضبط طالبين لإدارتهما صفحة على مواقع التواصل للنصب على راغبى شراء الأسلحة البيضاء

تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط القائم على صفحة لليع الاسلحة البيضاء على الانترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم) ، وبمواجهته أقر بقيامه ببيع رقم الهاتف المسجل بإسمه والمدون عليه حساباته بمواقع التواصل الإجتماعى لصديقه (طالب – مقيم بذات المركز) "أمكن ضبطه"، وبمواجهته إعترف بأنه القائم على إدارة الصفحة المشار إليها بقصد النصب والإحتيال على راغبى شراء الأسلحة البيضاء.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





