روسيا.. حريق في مستودع للوقود بمنطقة كراسنودار جراء سقوط شظايا مسيّرة

أفادت وكالة "تاس" الروسية، نقلاً عن السلطات المحلية، بأن حريقاً اندلع في مستودع للوقود بمنطقة كراسنودار جنوب روسيا إثر سقوط شظايا طائرة مسيّرة خلال هجوم جوي استهدف المنطقة، دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات.

وذكرت السلطات أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من اعتراض المسيّرة، إلا أن سقوط حطامها وشظاياها على منشأة لتخزين الوقود أدى إلى اندلاع النيران في أحد مرافق المستودع. وسارعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى خزانات ومنشآت مجاورة.

وأكد المسؤولون المحليون أن عمليات الإخماد جرت بمشاركة عدد كبير من عناصر الدفاع المدني وفرق الطوارئ، مشيرين إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً لتقييم حجم الأضرار وتحديد الظروف الدقيقة للحادث.

وتُعد منطقة كراسنودار من المناطق الروسية التي تعرضت خلال الأشهر الماضية لسلسلة من الهجمات بالطائرات المسيّرة، نظراً لأهميتها الاستراتيجية واحتضانها منشآت لوجستية ومرافق للطاقة والنقل.

وتزايدت في الفترة الأخيرة الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا باستخدام الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، والتي تستهدف بنى تحتية ومنشآت عسكرية واقتصادية على جانبي الحدود.

من جهتها، لم تعلن السلطات الروسية حتى الآن عن حجم الخسائر المادية الناجمة عن الحريق، فيما أكدت أن الوضع بات تحت السيطرة وأن فرق الطوارئ تواصل أعمال التبريد والفحص الميداني لضمان عدم تجدد النيران.

ويأتي الحادث في ظل استمرار التوترات الأمنية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، حيث تشهد عدة مناطق روسية هجمات متكررة بالمسيّرات، بينما تؤكد موسكو أن دفاعاتها الجوية تتعامل بصورة مستمرة مع التهديدات الجوية التي تستهدف منشآت حيوية داخل الأراضي الروسية.

وتواصل السلطات المحلية والجهات الأمنية متابعة التطورات الميدانية، فيما ينتظر صدور بيانات إضافية حول حجم الأضرار ونتائج التحقيقات الجارية بشأن الحادث.

