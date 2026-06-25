جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جندي احتياطي، وإصابة آخر خلال حادث أثناء عملية عسكرية في جنوب لبنان.



وأوضح جيش الاحتلال أن الجندي القتيل هو باسل سويد، 32 عامًا، من سكان بيكين، سائق في الكتيبة 75 التابعة للواء المدرع السابع، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأفاد جيش الاحتلال أن سويد لقي حتفه عندما انقلبت شاحنته المخصصة للتزود بالوقود في حادث أثناء عملية عسكرية.

كما أصيب جندي مقاتل من الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة في الحادث نفسه، ونُقل إلى المستشفى، وتم إبلاغ عائلته أيضًا.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أصدر "حزب الله" اللبناني بيانًا جديدًا بشأن استمرار الاستهدافات الإسرائيلية لمواطنين لبنانيين في جنوب البلاد، مؤكدًا أنه يتابع ويرصد ما وصفه بـ"الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية" المتواصلة، في ظل حالة التوتر التي تشهدها الحدود اللبنانية الإسرائيلية رغم الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار.



وبحسب ما نقلته وسائل إعلام لبنانية وعربية، شدد الحزب في بيانه على أنه يراقب التطورات الميدانية بشكل دقيق، ويتابع الخروقات التي تستهدف المدنيين اللبنانيين، معتبرًا أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يمثل تهديدًا للاستقرار ويقوض الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة.