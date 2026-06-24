أطباء بلا حدود: عزل القرى الحدودية في جنوب لبنان يفاقم أزمة المياه والرعاية الصحية

حذّرت منظمة "أطباء بلا حدود" من تفاقم الأوضاع الإنسانية في بلدات رميش ودبل وعين إبل الحدودية جنوب لبنان، نتيجة استمرار القيود على التنقل والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية؛ ما أدى إلى صعوبات متزايدة في الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وأوضحت المنظمة - وفق بيان - أن أزمة المياه تُعد من أبرز التحديات التي تواجه السكان، بعدما تعرضت شبكات وآبار المياه لأضرار كبيرة؛ ما أجبر العديد من العائلات على الاعتماد على صهاريج مياه مرتفعة الكلفة لتأمين احتياجاتها اليومية.

وأشارت إلى أن الوصول إلى الرعاية الصحية الطارئة والاستشفائية لا يزال يواجه عراقيل خطيرة، مع تسجيل تأخيرات تصل إلى 72 ساعة للحصول على الموافقات اللازمة للإحالات الطبية، مؤكدة أن هذه الظروف تهدد حياة السكان وتستدعي تحركاً عاجلاً لضمان وصولهم إلى المياه والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية.