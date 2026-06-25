تهديد للاستقرار.. حزب الله يحذر من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان

أصدر "حزب الله" اللبناني بيانًا جديدًا بشأن استمرار الاستهدافات الإسرائيلية لمواطنين لبنانيين في جنوب البلاد، مؤكدًا أنه يتابع ويرصد ما وصفه بـ"الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية" المتواصلة، في ظل حالة التوتر التي تشهدها الحدود اللبنانية الإسرائيلية رغم الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام لبنانية وعربية، شدد الحزب في بيانه على أنه يراقب التطورات الميدانية بشكل دقيق، ويتابع الخروقات التي تستهدف المدنيين اللبنانيين، معتبرًا أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يمثل تهديدًا للاستقرار ويقوض الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة.

ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه المناطق الجنوبية من لبنان توترًا متقطعًا، حيث تتبادل إسرائيل و"حزب الله" الاتهامات بشأن مسؤولية خرق التفاهمات الأمنية ووقف إطلاق النار.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت خلال الأيام الماضية إلى وقوع غارات إسرائيلية وعمليات استهداف في الجنوب اللبناني، في حين تؤكد إسرائيل أن عملياتها تستهدف عناصر وبنى عسكرية تابعة للحزب، بينما ينفي الحزب مسؤوليته عن أي تصعيد ويؤكد التزامه بالتفاهمات القائمة.

وأكد "حزب الله" في أكثر من مناسبة خلال الأسابيع الأخيرة أنه لن يتهاون مع أي محاولات إسرائيلية لفرض وقائع ميدانية جديدة أو توسيع نطاق سيطرتها في المناطق الحدودية، مشددًا على أن المقاومة ستبقى في حالة متابعة واستعداد للتعامل مع أي تطورات أمنية قد تطرأ.

من جانبها، أعلنت إسرائيل في وقت سابق أنها أصدرت تعليمات بوقف الهجمات العسكرية في لبنان ضمن ترتيبات تهدف إلى تثبيت الهدنة، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها ستواصل التحرك ضد ما تعتبره تهديدات أمنية مباشرة. كما شددت تل أبيب على أنها سترد على أي هجمات تستهدف قواتها أو مواقعها العسكرية.

ويرى مراقبون أن البيان الأخير للحزب يعكس استمرار حالة الحذر والترقب على الجبهة اللبنانية، خصوصًا مع بقاء ملفات الانسحاب الإسرائيلي والخروقات الأمنية موضع خلاف بين الجانبين. كما يسلط الضوء على هشاشة التهدئة الحالية وإمكانية تعرضها لاختبارات جديدة إذا استمرت الحوادث الميدانية أو تصاعدت وتيرة الاستهدافات المتبادلة.

وفي ظل هذه الأجواء، تتواصل المساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع قد تهدد أمن المنطقة بأكملها.