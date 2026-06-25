زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب شمال اليابان.. والسلطات تتابع الموقف

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.9 درجات على مقياس ريختر شمال اليابان، بحسب ما أوردته وسائل إعلام دولية نقلًا عن الجهات المختصة، في أحدث هزة أرضية تشهدها الدولة الواقعة ضمن "حزام النار" في المحيط الهادئ، أحد أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا في العالم.

ووفقًا لبيانات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، تواصل السلطات المختصة تقييم آثار الزلزال ومتابعة التطورات الميدانية، مع مراقبة أي تداعيات محتملة على المناطق الساحلية أو البنية التحتية الحيوية.

وتُعد اليابان من أكثر دول العالم تعرضًا للزلازل بسبب موقعها الجيولوجي عند التقاء عدة صفائح تكتونية نشطة.