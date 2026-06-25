التقارير غير مبشرة.. قرار عاجل من ترامب بعد زلزال فنزويلا

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس على الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في وقت سابق وخلفا عشرات القتلى ومئات الجرحى إلى جانب تهدم مئات المنشآت.



وقال الرئيس الأمريكي إن "الزلزالان الكبيران اللذان ضربا شعب فنزويلا العظيم كانا هائلين، وقد خلّفا عددًا هائلاً من الضحايا".

وأضاف ترامب عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال" : الولايات المتحدة الأمريكية على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة! لقد أصدرتُ تعليماتي لجميع أجهزة حكومتنا بالاستعداد للتحرك بسرعة.

وتابع "سنكون حاضرين لمساعدة أصدقائنا الجدد. التقارير الأولية ليست مبشرة!".

شهدت فنزويلا لحظات مرعبة توثق وقوع زلزال فنزويلا الذي ضرب البلاد وتسبب في مقتل العشرات وإصابة المئات، حيث أعلنت الرئيسة ديسلي رودريجيز حالة الطوارئ.





ووثقت الكاميرات لحظة اهتزاز قوي للاستديو أمام المشاهدين في أحد القنوات الفضائية الفنزويلية خلال بث مباشر أثناء استماع مذيع لوزير الداخلية الفنزويلي عن الزلزال الذي هزّ البلاد بقوة.

وأعلنت رئيسة فنزويلا، ديلسي رودريجيز، عن مقتل 32 شخصاً على الأقل وإصابة 700 آخرين جراء الزلازل التي ضربت البلاد. ووصفت الكارثة بأنها "مأساة حقيقية"، وأعلنت عن انهيار عشرات المباني في العاصمة كاراكاس.