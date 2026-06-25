ماكرون: ضبطنا ناقلة نفط روسية تابعة لـ«الأسطول الخفي»

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن البحرية الفرنسية ضبطت ناقلة نفط روسية تابعة لـ"الأسطول الخفي" الذي يستخدمه الكرملين لنقل منتجات النفط والغاز رغم العقوبات الغربية.





وقال ماكرون إن الناقلة ضُبطت يوم الثلاثاء أثناء إبحارها قرب سواحل صقلية، وكتب على حسابه في إنستغرام: "تُظهر هذه العملية، التي نُفذت بعد أيام من عملية مماثلة نفذتها بريطانيا، تصميم أوروبا".

وألغت إدارة ترامب العمل بإعفاء بعض العقوبات المفروضة على النفط الروسي بعد توقيع الرئيس الأمريكي على اتفاق مع إيران ساهم في تخفيف أسعار الطاقة العالمية.



يمدد الاتفاق مع إيران، الذي وقعه ترامب الأسبوع الماضي في فرساي، وقف إطلاق النار الأمريكي لمدة 60 يومًا، ويسمح لناقلات النفط باستئناف عبور المضيق بحرية.