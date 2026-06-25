إيطاليا: لا مواطنين بين ضحايا زلزالي فنزويلا حتى الآن.. والسفارة في كاراكاس تعرضت لأضرار

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه لا يوجد إيطاليون حتى الآن بين ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا ، وأودى بحياة عشرات القتلى ومئات المصابين.

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي – في تصريحات اليوم – أنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب والتواصل المستمر مع السفارة الإيطالية في فنزويلا، لافتا إلى أنه مع وجود أعداد كبيرة من الضحايا المحتملين لا يعرف الكثير في الوقت الحالي.

من جانبه، أوضح السفير الإيطالي في فنزويلا جيوفاني أومبرتو دي فيتو – في تصريحات لوسائل الإعلام الإيطالية - إن من بين المباني التي تضررت جراء الزلزالين في فنزويلا السفارة الإيطالية في كاراكاس، مشيرا إلى استمرار العمل واستقبال بعض المواطنين الذين تضررت منازلهم في مقر إقامته.

في سياق متصل ، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن تضامنها العميق مع السلطات الفنزويلية إزاء تداعيات الزلزال العنيف الذي ضرب فنزويلا، مشيرة إلى التنسيق مع الخارجية الإيطالية لتفعيل جميع قنوات المساعدات الإنسانية على وجه السرعة لمواطنيها.