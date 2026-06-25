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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماكرون: إرسال فريق إنقاذ فرنسي لمساعدة فنزويلا إثر الزلزال المدمر

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أ ش أ

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن إرسال فريق فرنسي متخصص في عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض بشكل فوري إلى فنزويلا، وذلك في أعقاب الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد.

وأوضح ماكرون، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيسة فنزويلا بالإنابة، ديلسي رودريغيز، لمتابعة تداعيات الزلزال العنيف الذي ضرب العاصمة كاراكاس وعدة مناطق بالبلاد.

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه أعرب خلال الاتصال عن تضامن بلاده الكامل مع الشعب الفنزويلي، موجهاً خالص التعازي والمواساة لضحايا الكارثة وعائلاتهم.

وتابع ماكرون قائلاً: "تقف فرنسا على أهبة الاستعداد، إلى جانب شركائها الأوروبيين، لتقديم المساعدة للسكان المتضررين استجابةً للاحتياجات التي تبديها السلطات الفنزويلية. وسيتم على الفور نشر فريق فرنسي يضم 85 من رجال الإنقاذ المتخصصين في عمليات البحث، والإنقاذ، وإزالة الأنقاض".

لرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إكس فرنسا الزلزال العاصمة كاراكاس

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