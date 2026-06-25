الرئيس عون يعزّي فنزويلا في ضحايا الزلزالين المدمّرين

وجّه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون رسالة تعزية إلى الرئيسة بالإنابة لجمهورية فنزويلا البوليفارية ديلسي رودريجيز، معزياً بضحايا الكارثة الطبيعية الجسيمة التي ألمّت بالبلاد إثر الزلزالين العنيفين اللذين ضربا شمال فنزويلا بقوة تجاوزت سبع درجات على مقياس ريختر.

وأشار الرئيس عون في رسالته إلى أن الزلزالين خلّفا خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، إضافة إلى دمار واسع طال العاصمة كاراكاس ومناطق أخرى متضررة، معرباً عن تضامن لبنان مع الشعب الفنزويلي في هذه المحنة.

وقال عون: "أتقدم باسمي وباسم الشعب اللبناني إليكم وإلى حكومتكم وشعبكم الصديق بأحر التعازي وأخلص المواساة في هذا المصاب المؤلم"، سائلاً الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.