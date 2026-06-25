الأردن: مستعدون لتقديم المساعدة الممكنة لفنزويلا بعد الزلزالين

أعرب وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، عن خالص تعازي ومواساة المملكة إلى حكومة وشعب فنزويلا في ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين.

وقال الصفدي، عبر منصة “إكس”، إن الأردن بتوجيهات من جلالة الملك، على أتم الاستعداد لتقديم كل أشكال المساعدة الممكنة لفنزويلا في مواجهة تداعيات الكارثة الطبيعية، مؤكداً تضامن المملكة الكامل مع الشعب الفنزويلي في هذه الظروف الصعبة.

وأضاف أن الأردن يتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت فنزويلا قد تعرضت لزلزالين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ما أدى إلى انهيار مبانٍ وحدوث أضرار واسعة في العاصمة كراكاس ومناطق أخرى، إضافة إلى إعلان حالة الطوارئ وإغلاق مطار العاصمة بعد تضرره.