دعاء زهران تشيد بزيادة المعاشات : قرار يعكس إنسانية القيادة السياسية

أشادت دعاء زهران، رئيس مؤسسة "هي تستطيع" للتنمية، بالقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، مؤكدة أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات وكبار السن، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

زيادة المعاشات

وقالت زهران إن الرئيس السيسي يثبت في كل مناسبة أنه الأكثر إدراكًا لاحتياجات المواطنين وتحدياتهم المعيشية، وأن قراراته تأتي دائمًا في التوقيت المناسب لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية وتحديات إقليمية تلقي بظلالها على الأوضاع المعيشية.

وأضافت أن زيادة المعاشات تمثل رسالة تقدير ووفاء لجيل قدم سنوات طويلة من العمل والعطاء في خدمة الوطن، مؤكدة أن أصحاب المعاشات كانوا ولا يزالون شركاء أساسيين في بناء الدولة المصرية، ويستحقون كل أشكال الرعاية والدعم التي تضمن لهم حياة مستقرة وآمنة.

أخبار زيادة المعاشات

وأوضحت رئيس مؤسسة "هي تستطيع" أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في ترسيخ مفهوم الحماية الاجتماعية كأحد المرتكزات الرئيسية للجمهورية الجديدة، من خلال إطلاق المبادرات والبرامج الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب القرارات الدورية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأكدت أن القرار يعكس قدرة الدولة على الموازنة بين مواصلة جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي وبين الحفاظ على البعد الاجتماعي، بما يضمن وصول ثمار التنمية إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة أصحاب الدخول الثابتة وكبار السن.

واختتمت دعاء زهران تصريحاتها بالتأكيد على أن زيادة المعاشات تعزز من الشعور بالأمان والطمأنينة لدى ملايين الأسر المصرية، وتجسد نهجًا ثابتًا تتبناه القيادة السياسية يقوم على الانحياز للمواطن، وصون كرامته، وتوفير مقومات الحياة الكريمة له، باعتباره محور التنمية وغايتها الأساسية.