برلماني: زيادة المعاشات 15% تعكس انحياز الرئيس السيسي لأصحاب المعاشات

قال النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتباراً من الأول من يوليو 2026، يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ومساندة أصحاب المعاشات في مواجهة التحديات الاقتصادية والضغوط المعيشية.

قرار زيادة المعاشات

وأكد الحفناوي، أن قرار زيادة المعاشات يأتي امتداداً لنهج الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها أصحاب المعاشات الذين قدموا سنوات طويلة من العمل والعطاء في خدمة الوطن، مشيراً إلى أن زيادة المعاشات تمثل رسالة تقدير واضحة لكبار السن، وتسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير الاستقرار الاجتماعي لهم ولأسرهم.

وأضاف أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تواصل اتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من آثار المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية، من خلال حزم الحماية الاجتماعية المتتالية التي تستهدف دعم محدودي ومتوسطي الدخل، وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة أعباء الحياة اليومية.

منظومة التأمينات والمعاشات

وأكد النائب ياسر الحفناوي أن هذه الزيادة سيكون لها أثر إيجابي مباشر على ملايين المواطنين أصحاب المعاشات، خاصة في أعباء المعيشة، مشددا على أهمية استمرار العمل على تطوير منظومة التأمينات والمعاشات، وضمان استدامتها بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ الحقوق التأمينية للمواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن زيادة المعاشات بنسبة 15% وهى الحد الأقصى للزيادة السنوية للمعاشات وفقا لمعدل التضخم، بحسب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تؤكد انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي للفئات الأولى بالرعاية خاصة أصحاب المعاشات، وتثبت أن بناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياته يظل في مقدمة أولويات الجمهورية الجديدة.