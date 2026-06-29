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خلال أسابيع.. شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 والأوراق المطلوبة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خلال أسابيع.. شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 والأوراق المطلوبة

شقق الاسكان الاجتماعي2026
شقق الاسكان الاجتماعي2026
رشا عوني

يترقب المصريون موعد طرح شقق الإسكان الإجتماعي2026 لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن طرح سكن لكل المصريين 9 ، والمرتقب خلال العام الجاري، حيث تستعد وزارة الإسكان لـ طرح كراسة شروط شقق الإسكان الإجتماعي الجديدة خلال أسابيع قليلة، بمقدم حجز حوالي 25 ألف جنيهاً، وفي عدة مدن مختلفة.

تأتي أطروحات حجز شقق الإسكان الاجتماعي2026- سكن لكل المصريين9 ، بمميزات تنافسية تناسب الشباب والأسر المصرية، حيث يتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب والمرافق، وبأنظمة سداد مرنة تعتمد على التمويل العقاري بفائدة مدعومة وفترات تقسيط ممتدة تخفف من الأعباء المالية على المواطنين.

كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026

من المتوقع أن يتم الإعلان عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026 خلال أسبوعين وحتى شهر تقريباً، على أن يكون فتح باب الحجز إلكترونياً بنفس الخطوات المتبعة في الطروحات السابقة، بعد إعلان التفاصيل الرسمية من وزارة الإسكان.

وأوضحت الوزارة أن طرح شقق الإسكان الاجتماعي الجديد سيتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري، إلى جانب وحدات أخرى سيتم تسليمها خلال فترات زمنية قصيرة وفقاً لجداول التنفيذ، مع استمرار تجهيز كراسة الشروط وآليات التقديم الإلكتروني.

طرح الشقق الجديدة خلال شهر

وكشف متحدث الإسكان عن قرب الإعلان عن طرح وحدات «سكن لكل المصريين 9» خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر من الآن. 

وأشار إلى أن الوزارة انتهت بالفعل من طرح 383 فداناً للمطورين العقاريين لإنشاء 19 ألف وحدة سكنية، داعياً المواطنين لمتابعة الصفحة الرسمية للوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعى على «فيسبوك» لمعرفة الشروط والمواعيد الدقيقة فور إعلانها . 

طرح كراسة الشروط خلال أسابيع

وأكدت وزارة الإسكان أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يواصل حالياً الانتهاء من إعداد كراسة الشروط الخاصة بالإعلان الجديد، تمهيداً لطرحها أمام المواطنين خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المنتظر أن يتم إتاحة كراسة الشروط إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بما يسمح للمواطنين بالاطلاع على تفاصيل الطرح وشروط الحجز ورفع المستندات المطلوبة إلكترونياً فور فتح باب التقديم.

رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2026 pdf

ويمكن تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2026 pdf، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق، هذا الرابط  وفقًا للمعلن من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2026 في مصر

تشير التقديرات الأولية إلى أن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2026 ستكون قريبة من مستويات الطروحات السابقة، حيث من المتوقع أن تتراوح بين 850 ألف جنيه و900 ألف جنيه للوحدات التي يتم تسليمها خلال 36 شهرًا.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2026

أما عن أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2026، فإنه من المتوقع أن يشمل عددا من المدن الجديدة في مختلف المحافظات، من بينها:

ـ حدائق أكتوبر

ـ العاشر من رمضان

=أكتوبر الجديدة

ـ سوهاج الجديدة

ـ مدينة السادات

ـ العبور الجديدة

ـ أسيوط الجديدة

ـ حدائق العاصمة

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان2026

وعن الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 9، فيجب على المتقدمين تجهيز المستندات المطلوبة مسبقاً لتجنب تأخير إجراءات الحجز أو رفض الطلب أثناء مرحلة الفحص والاستعلام.

  • صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج أو الزوجة.
  • قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة بحسب الحالة الاجتماعية.
  • شهادات ميلاد الأبناء القصر.
  • مفردات مرتب حديثة أو مستند رسمي يثبت الدخل الشهري.
  • شهادة دخل معتمدة من محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة.
  • إيصال سداد مقدم جدية الحجز وكراسة الشروط بعد بدء التقديم.
  • إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة الحالي مثل الكهرباء أو المياه أو الغاز.

خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان

  • الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.
  • تحميل كراسة الشروط وقراءتها بدقة.
  • تجهيز المستندات المطلوبة بصيغة PDF.
  • سداد مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد.
  • رفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني.
  • متابعة الطلب حتى الحصول على الموافقة.

شروط حجز شقق الإسكان الإجتماعي

تشير المؤشرات إلى استمرار عدد من الشروط الأساسية المعمول بها في الإعلانات السابقة، أبرزها:

  • ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.
  • عدم حصول المتقدم أو أسرته على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي السابقة.
  • أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة المطروح بها المشروع أو من المقيمين أو العاملين بها.
  • الالتزام بحدود الدخل المقررة وفقًا لما سيتم الإعلان عنه رسميًا في كراسة الشروط.
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