قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السكة الحديد : خروج 4 عربات عن القضبان من قطار القاهرة - الإسكندرية
مانشستر سيتي يضم موهبة تروا الشابة بـ25 مليون يورو ويجهزه للإعارة إلى موناكو
شاومينج: اخدنا امتحان عربي الثانوية العامة من الكنترول وهننشره الفجر|والتعليم: الأسئلة مؤمنة
لخريجي الإعدادية| كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
شقق الإسكان 2026| طرح 314 وحدة جديدة .. الأسعار وموعد الحجز
جامعة دمنهور متحدثا رئيسيا في مؤتمر Building Bridges 2026 بألمانيا
مشروب شهير يعالج البروستاتا والقلق والتوتر
الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يشعل انقساماً سياسياً وتحذيرات من الفتنة | تقرير
أستراليا تشدد عقوبات انتهاك حظر وسائل التواصل للأطفال وترفع الغرامات إلى 99 مليون دولار
السكة الحديد : الدفع بأوناش لرفع عربات قطار كفر الزيات الخارج عن القضبان | صور
مقتل طيار وإصابة 13 شخصًا إثر اصطدام طائرة بناطحة سحاب في الصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

شقق الإسكان 2026| طرح 314 وحدة جديدة .. الأسعار وموعد الحجز

شقق الإسكان 2026.. طرح 314 وحدة جديدة والأسعار وموعد الحجز
شقق الإسكان 2026.. طرح 314 وحدة جديدة والأسعار وموعد الحجز
عبد الفتاح تركي

شقق الإسكان .. أعلنت هيئة تعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح 314 وحدة سكنية جديدة ضمن عدد من المشروعات السكنية في المدن الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين وتدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، حيث تتنوع مساحات الوحدات المطروحة لتناسب شرائح مختلفة من المتقدمين، مع إتاحة أنظمة سداد متعددة تمتد لعدة سنوات، بما يمنح الراغبين في الحجز مرونة أكبر في السداد وفقًا لأسعار كل مشروع.

ويأتي الطرح الجديد ليشمل وحدات سكنية في 8 مدن جديدة، بمساحات تبدأ من 47 مترًا مربعًا وتصل إلى 155 مترًا مربعًا، مع إعلان مواعيد طرح كراسات الشروط وأماكن الحصول عليها، إلى جانب تفاصيل أماكن إجراء القرعة، والأسعار الرسمية للمتر، وأنظمة التقسيط والمقدمات المطلوبة للحجز.

واقرأ أيضًا:

تسهيلات حجز شقق الإسكان.. ووحدات للإيجار تناسب الجميع| اعرف التفاصيل

موعد طرح كراسة شروط شقق الإسكان الجديدة

أوضحت هيئة تعاونيات البناء والإسكان أن كراسات شروط الحجز ستكون متاحة أمام المواطنين اعتبارًا من يوم 6 يوليو وحتى يوم 30 يوليو، وذلك من خلال المقر الرئيسي للهيئة بمدينة نصر، بالإضافة إلى فروع الهيئة في السويس وبورسعيد، وكذلك مقر محافظة شمال سيناء، بما يتيح للراغبين في التقديم الحصول على كراسة الشروط خلال الفترة المحددة.

وأكدت الهيئة أن الوحدات المطروحة تتوزع على عدد من المدن الجديدة، وهي القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، والسويس، والعريش، وبورسعيد، بما يوفر خيارات متنوعة للراغبين في حجز وحدات سكنية داخل مناطق عمرانية مختلفة.

وزارة الإسكان تواصل تنفيذ مشروعات سكنية جديدة

أشارت الهيئة إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تواصل تنفيذ خطتها الرامية إلى تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، والعمل على توفير سكن مناسب للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدة أن الهيئة تمضي في تنفيذ هذه الرؤية من خلال طرح مشروعات سكنية متميزة داخل المدن الجديدة بأسعار تنافسية تناسب مختلف الفئات.

شقق الإسكان

ويستهدف الطرح الجديد زيادة المعروض من الوحدات السكنية في عدد من المدن، مع توفير أنظمة تمويل وسداد متنوعة تمنح المواطنين فرصًا أكبر للاستفادة من المشروعات المطروحة.

 

أماكن إجراء قرعة شقق الإسكان الجديدة

حددت الهيئة أماكن إجراء القرعة العلنية الخاصة بالوحدات المطروحة، حيث تُجرى قرعة مشروعات القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، و15 مايو، والعاشر من رمضان داخل قاعة الاجتماعات بالمبنى الرئيسي للهيئة.

أما مشروع السويس فتُجرى قرعته بفرع الهيئة بمحافظة السويس، بينما تُقام قرعة مشروع بورسعيد بفرع الهيئة في محافظة بورسعيد، في حين تُجرى قرعة مشروع العريش داخل مبنى محافظة شمال سيناء، كما أوضحت الهيئة أنه في حالة سداد المتقدم كامل ثمن الوحدة السكنية فإنه يحق له اختيار الوحدة قبل إجراء القرعة.

 

أسعار شقق الإسكان الجديدة ونظام السداد

أكدت الهيئة أن الوحدات السكنية المطروحة تتضمن عددًا من المشروعات المتميزة، مع إتاحة أنظمة تقسيط تمتد إلى 5 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات، وفقًا لما يختاره المتقدم وبما يتوافق مع شروط كل مشروع.

شقق الإسكان

ويتراوح مقدم الحجز بين 100 ألف جنيه و340 ألف جنيه بحسب سعر الوحدة، حيث يمثل المقدم نسبة 10% من إجمالي ثمن الوحدة، على أن يتم استكمال باقي قيمة الوحدة وفق نظام التقسيط المعلن لكل مشروع.

 

أسعار شقق مدينة 6 أكتوبر

سجل سعر المتر في مدينة 6 أكتوبر نحو 18 ألف جنيه، بينما بلغ مقدم حجز الوحدة السكنية بمساحة 125 مترًا نحو 225 ألف جنيه، ويتم بعد ذلك سداد دفعة تخصيص بقيمة 337 ألف جنيه، ثم دفعة تعاقد بقيمة 900 ألف جنيه، فيما يبلغ القسط ربع السنوي 111 ألف جنيه.

 

أسعار شقق القاهرة الجديدة

بلغ سعر المتر في مشروع القاهرة الجديدة نحو 25 ألف جنيه، بينما وصل مقدم حجز الوحدة السكنية بمساحة 123 مترًا إلى 307 ألف جنيه، مع سداد دفعة تخصيص بقيمة 615 ألف جنيه، ثم دفعة استلام بالقيمة نفسها وقدرها 615 ألف جنيه، فيما يبلغ القسط ربع السنوي 127 ألف جنيه.

ما شروط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي للمتزوجين

أسعار شقق العاشر من رمضان

سجل سعر المتر بمدينة العاشر من رمضان نحو 14 ألف جنيه، بينما بلغ مقدم حجز الوحدة السكنية بمساحة 95 مترًا نحو 133 ألف جنيه، مع سداد دفعة تخصيص بقيمة 199 ألف جنيه، ودفعة استلام بقيمة 199 ألف جنيه، فيما يبلغ القسط ربع السنوي 46 ألف جنيه.

 

أسعار شقق بورسعيد

بلغ سعر المتر بمدينة بورسعيد نحو 20 ألف جنيه، بينما وصل مقدم حجز الوحدة السكنية بمساحة 122 مترًا إلى 244 ألف جنيه، ويتم سداد دفعة تخصيص بقيمة 366 ألف جنيه، ثم دفعة استلام بقيمة 366 ألف جنيه، فيما يبلغ القسط ربع السنوي 100 ألف جنيه.

سحب كراسات شروط شقق الإسكان.. أماكن ومواعيد عمل مكاتب البريد

وتوفر الهيئة من خلال هذا الطرح وحدات سكنية متنوعة من حيث المساحات والأسعار وأنظمة السداد، بما يمنح المواطنين فرصًا متعددة لاختيار الوحدة المناسبة وفق احتياجاتهم وإمكاناتهم المالية، مع الالتزام بالمواعيد المعلنة للحصول على كراسات الشروط واستكمال إجراءات الحجز خلال الفترة المحددة.

شقق الإسكان شقق الإسكان 2026 شقق الإسكان الجديدة حجز شقق الإسكان أسعار شقق الإسكان كراسة شروط شقق الإسكان موعد حجز شقق الإسكان هيئة تعاونيات البناء والإسكان شقق وزارة الإسكان أسعار شقق 6 أكتوبر أسعار شقق القاهرة الجديدة أسعار شقق العاشر من رمضان أسعار شقق بورسعيد مقدم حجز شقق الإسكان نظام تقسيط شقق الإسكان أماكن طرح شقق الإسكان وحدات الإسكان الجديدة وزارة الإسكان 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

1000 جنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

الذهب

عيار 21 يفقد 210 جنيهات في أسبوع والجنيه الذهب يهبط إلى 46480 جنيهًا.. هل اقتربت فرصة الشراء؟

الذهب

الذهب يعود للارتفاع مجددا.. والجرام يسجل 6606 جنيهات للشراء

وزير التربية والتعليم

بعد شائعة صعوبة عربي الثانوية العامة|التعليم تطمئن الطلاب: الأسئلة متوازنة

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

أسعار البيض

بعد التراجع الأخير.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم فى الأسواق

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سيدة لقيت مصرعها على يد طليقها بالإسكندرية

خلص عليها قدام عيالها.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سيدة لقيت مصرعها على يد طليقها بالإسكندرية

ترشيحاتنا

كرواتيا

كرواتيا وغانا في مواجهة فارقة لحسم بطاقة التأهل

منتخب إيران

بعد مواجهة مصر.. الكشف عن نص رسالة منتخب إيران في غرفة الملابس

منتخب مصر

إسلام صادق : استمرار محمد صلاح حتى النهاية مفتاح عبور المنتخب أستراليا في دور الـ32

بالصور

إنشاء مركز وطنى للطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة مؤسسات الدولة

صورة من التوقيع
صورة من التوقيع
صورة من التوقيع

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي نسر الأناضول 2026 بتركيا

صورة من التدريب
صورة من التدريب
صورة من التدريب

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي

لوك لافت .. منة عرفة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

فيديو

أغنية نص ملعب قلبي

حكيم يطرح نص ملعب.. أغنية جديدة بمفردات مستوحاة من كرة القدم

أرانب أمريكا

قرون سوداء وأشكال غريبة.. ماذا يحدث للأرانب البرية في أمريكا؟

إيبولا

إيبولا في فرنسا.. ماذا نعرف عن الفيروس الأخطر عالمياً

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

المزيد