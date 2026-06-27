شقق الإسكان 2026| طرح 314 وحدة جديدة .. الأسعار وموعد الحجز

شقق الإسكان .. أعلنت هيئة تعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح 314 وحدة سكنية جديدة ضمن عدد من المشروعات السكنية في المدن الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين وتدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، حيث تتنوع مساحات الوحدات المطروحة لتناسب شرائح مختلفة من المتقدمين، مع إتاحة أنظمة سداد متعددة تمتد لعدة سنوات، بما يمنح الراغبين في الحجز مرونة أكبر في السداد وفقًا لأسعار كل مشروع.

ويأتي الطرح الجديد ليشمل وحدات سكنية في 8 مدن جديدة، بمساحات تبدأ من 47 مترًا مربعًا وتصل إلى 155 مترًا مربعًا، مع إعلان مواعيد طرح كراسات الشروط وأماكن الحصول عليها، إلى جانب تفاصيل أماكن إجراء القرعة، والأسعار الرسمية للمتر، وأنظمة التقسيط والمقدمات المطلوبة للحجز.

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موعد طرح كراسة شروط شقق الإسكان الجديدة

أوضحت هيئة تعاونيات البناء والإسكان أن كراسات شروط الحجز ستكون متاحة أمام المواطنين اعتبارًا من يوم 6 يوليو وحتى يوم 30 يوليو، وذلك من خلال المقر الرئيسي للهيئة بمدينة نصر، بالإضافة إلى فروع الهيئة في السويس وبورسعيد، وكذلك مقر محافظة شمال سيناء، بما يتيح للراغبين في التقديم الحصول على كراسة الشروط خلال الفترة المحددة.

وأكدت الهيئة أن الوحدات المطروحة تتوزع على عدد من المدن الجديدة، وهي القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، والسويس، والعريش، وبورسعيد، بما يوفر خيارات متنوعة للراغبين في حجز وحدات سكنية داخل مناطق عمرانية مختلفة.

وزارة الإسكان تواصل تنفيذ مشروعات سكنية جديدة

أشارت الهيئة إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تواصل تنفيذ خطتها الرامية إلى تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، والعمل على توفير سكن مناسب للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدة أن الهيئة تمضي في تنفيذ هذه الرؤية من خلال طرح مشروعات سكنية متميزة داخل المدن الجديدة بأسعار تنافسية تناسب مختلف الفئات.

ويستهدف الطرح الجديد زيادة المعروض من الوحدات السكنية في عدد من المدن، مع توفير أنظمة تمويل وسداد متنوعة تمنح المواطنين فرصًا أكبر للاستفادة من المشروعات المطروحة.

أماكن إجراء قرعة شقق الإسكان الجديدة

حددت الهيئة أماكن إجراء القرعة العلنية الخاصة بالوحدات المطروحة، حيث تُجرى قرعة مشروعات القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، و15 مايو، والعاشر من رمضان داخل قاعة الاجتماعات بالمبنى الرئيسي للهيئة.

أما مشروع السويس فتُجرى قرعته بفرع الهيئة بمحافظة السويس، بينما تُقام قرعة مشروع بورسعيد بفرع الهيئة في محافظة بورسعيد، في حين تُجرى قرعة مشروع العريش داخل مبنى محافظة شمال سيناء، كما أوضحت الهيئة أنه في حالة سداد المتقدم كامل ثمن الوحدة السكنية فإنه يحق له اختيار الوحدة قبل إجراء القرعة.

أسعار شقق الإسكان الجديدة ونظام السداد

أكدت الهيئة أن الوحدات السكنية المطروحة تتضمن عددًا من المشروعات المتميزة، مع إتاحة أنظمة تقسيط تمتد إلى 5 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات، وفقًا لما يختاره المتقدم وبما يتوافق مع شروط كل مشروع.

ويتراوح مقدم الحجز بين 100 ألف جنيه و340 ألف جنيه بحسب سعر الوحدة، حيث يمثل المقدم نسبة 10% من إجمالي ثمن الوحدة، على أن يتم استكمال باقي قيمة الوحدة وفق نظام التقسيط المعلن لكل مشروع.

أسعار شقق مدينة 6 أكتوبر

سجل سعر المتر في مدينة 6 أكتوبر نحو 18 ألف جنيه، بينما بلغ مقدم حجز الوحدة السكنية بمساحة 125 مترًا نحو 225 ألف جنيه، ويتم بعد ذلك سداد دفعة تخصيص بقيمة 337 ألف جنيه، ثم دفعة تعاقد بقيمة 900 ألف جنيه، فيما يبلغ القسط ربع السنوي 111 ألف جنيه.

أسعار شقق القاهرة الجديدة

بلغ سعر المتر في مشروع القاهرة الجديدة نحو 25 ألف جنيه، بينما وصل مقدم حجز الوحدة السكنية بمساحة 123 مترًا إلى 307 ألف جنيه، مع سداد دفعة تخصيص بقيمة 615 ألف جنيه، ثم دفعة استلام بالقيمة نفسها وقدرها 615 ألف جنيه، فيما يبلغ القسط ربع السنوي 127 ألف جنيه.

أسعار شقق العاشر من رمضان

سجل سعر المتر بمدينة العاشر من رمضان نحو 14 ألف جنيه، بينما بلغ مقدم حجز الوحدة السكنية بمساحة 95 مترًا نحو 133 ألف جنيه، مع سداد دفعة تخصيص بقيمة 199 ألف جنيه، ودفعة استلام بقيمة 199 ألف جنيه، فيما يبلغ القسط ربع السنوي 46 ألف جنيه.

أسعار شقق بورسعيد

بلغ سعر المتر بمدينة بورسعيد نحو 20 ألف جنيه، بينما وصل مقدم حجز الوحدة السكنية بمساحة 122 مترًا إلى 244 ألف جنيه، ويتم سداد دفعة تخصيص بقيمة 366 ألف جنيه، ثم دفعة استلام بقيمة 366 ألف جنيه، فيما يبلغ القسط ربع السنوي 100 ألف جنيه.

وتوفر الهيئة من خلال هذا الطرح وحدات سكنية متنوعة من حيث المساحات والأسعار وأنظمة السداد، بما يمنح المواطنين فرصًا متعددة لاختيار الوحدة المناسبة وفق احتياجاتهم وإمكاناتهم المالية، مع الالتزام بالمواعيد المعلنة للحصول على كراسات الشروط واستكمال إجراءات الحجز خلال الفترة المحددة.