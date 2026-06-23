مقدم الحجز 25 ألف جنيه.. موعد طرح شقق الإسكان الإجتماعي2026 والأماكن

يترقب ألاف الشباب المصريين، موعد طرح شقق الإسكان الإجتماعي2026 ضمن إعلان سكن لكل المصريين9 المرتقب خلال العام الجاري، والذي يٌخصص لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

وأكدت وزارة الإسكان أن الإعلان عن هذا الطرح سيكون قريباً في ظل الاستعدادات المكثفة لـ طرح كراسة شروط شقق الإسكان الإجتماعي الجديدة عبر موقعها الرسمي .

ويجري صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لإتاحة كراسات الشروط وفتح باب التقديم الإلكتروني للمواطنين.



موعد طرح سكن لكل المصريين 9

أعلن المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الإعلان الجديد من مشروع «سكن لكل المصريين 9» سيتم طرحه قبل نهاية 2026، ليتيح فرصة جديدة للراغبين في الحصول على وحدات سكنية جاهزة للتسليم أو يتم تسليمها خلال مدد زمنية قصيرة.

طرح كراسة الشروط خلال أسابيع

وأكدت وزارة الإسكان أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يواصل حالياً الانتهاء من إعداد كراسة الشروط الخاصة بالإعلان الجديد، تمهيداً لطرحها أمام المواطنين خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المنتظر أن يتم إتاحة كراسة الشروط إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بما يسمح للمواطنين بالاطلاع على تفاصيل الطرح وشروط الحجز ورفع المستندات المطلوبة إلكترونياً فور فتح باب التقديم.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان2026

وعن الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 9، فيجب على المتقدمين تجهيز المستندات المطلوبة مسبقاً لتجنب تأخير إجراءات الحجز أو رفض الطلب أثناء مرحلة الفحص والاستعلام.

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج أو الزوجة.

قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة بحسب الحالة الاجتماعية.

شهادات ميلاد الأبناء القصر.

مفردات مرتب حديثة أو مستند رسمي يثبت الدخل الشهري.

شهادة دخل معتمدة من محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة.

إيصال سداد مقدم جدية الحجز وكراسة الشروط بعد بدء التقديم.

إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة الحالي مثل الكهرباء أو المياه أو الغاز.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2026

أما عن أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2026، فإنه من المتوقع أن يشمل عددا من المدن الجديدة في مختلف المحافظات، من بينها:

ـ حدائق أكتوبر

ـ العاشر من رمضان

=أكتوبر الجديدة

ـ سوهاج الجديدة

ـ مدينة السادات

ـ العبور الجديدة

ـ أسيوط الجديدة

ـ حدائق العاصمة

مقدم حجز شقق الإسكان2026

ويتضمن النظام سداد مقدم جدية الحجز الذي يتراوح عادة بين 20 و30 ألف جنيه وفقاً لمساحة الوحدة وموقعها، على أن يتم تقسيط باقي القيمة من خلال التمويل العقاري بفترات سداد قد تصل إلى 20 أو 30 عاماً بأقساط شهرية ميسرة.

مساحة شقق الإسكان الجديدة

ومن المتوقع أن تتراوح مساحات الوحدات بين 75 متراً مربعاً للوحدات المكونة من غرفتين وصالة، و90 متراً مربعاً للوحدات المكونة من ثلاث غرف وصالة، وهي المساحات التي اعتادت الوزارة طرحها في الإعلانات السابقة.





خطوات حجز شقق الإسكان الإجتماعي

الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

تحميل كراسة الشروط وقراءتها بدقة.

تجهيز المستندات المطلوبة بصيغة PDF.

سداد مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد.

رفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني.

متابعة الطلب حتى الحصول على الموافقة.

شروط حجز شقق الإسكان الإجتماعي

تشير المؤشرات إلى استمرار عدد من الشروط الأساسية المعمول بها في الإعلانات السابقة، أبرزها: