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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته في عدد من محافظات الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته في عدد من محافظات الضفة الغربية
الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته في عدد من محافظات الضفة الغربية
أ ش أ

 تواصلت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، اليوم الثلاثاء، في عدد من محافظات الضفة الغربية، وأسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، واعتقال 23 فلسطينيا، بينهم طفلان، فيما واصلت قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والمداهمة، وهدمت 12 مخزنا تجاريا ومنشأة زراعية، وسلمت إخطارات بهدم مدرسة ومساكن ومنشآت في مسافر يطا جنوب الخليل.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أصيب في نابلس، ستة فلسطينيين، بينهم طفلان، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة برقة شمال غرب المحافظة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب، وفق ما أفادت به طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي رام الله، أصيب ستة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، خلال هجوم شنه عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، على المواطنين في سهل المغير شمال شرق المحافظة، أثناء حراثتهم أراضيهم، حيث أطلق المستوطنون الغاز المسيل للدموع تجاههم.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 23 مواطنا من محافظات بيت لحم وجنين ورام الله وقلقيلية وطوباس والقدس.

ففي بيت لحم، اعتقلت خمسة مواطنين من مخيم الدهيشة وبلدتي نحالين ومخيم عايدة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي جنين، اعتقل الاحتلال 11 مواطنًا فلسطينيًا خلال حملة مداهمات واقتحامات طالت أحياء وبلدات وقرى في المحافظة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال طفلًا من ذوي الإعاقة (16 عاما)،بعد مداهمة منزل ذويه في قرية بيت سيرا غرب المحافظة.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين من مدينة قلقيلية، هما عبادة عماد أبو خديجة وأنيس سويلم، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وفي الأغوار الشمالية، اعتقلت مواطنا أثناء رعيه مواشيه في خربة الحديدية.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال طفلا عقب مداهمة منزله في البلدة القديمة وتفتيشه، كما اعتقلت شقيقين بعد مداهمة منزلهما في واد الرخيم بمسافر يطا.

وفي الخليل، احتجزت قوات الاحتلال رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري وعددا من المهندسين أثناء تفقدهم أحد المشاريع في حارة جابر، قبل أن تطلق سراحهم لاحقا.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس، وانتشرت في عدد من أحيائها وداهمت منازل المواطنين دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي نابلس، اقتحمت مجموعات من المستعمرين قرى عورتا وأوصرين وصرة، وداهمت المنطقة المحيطة بالمقامات الدينية في عورتا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الدوحة غرب بيت لحم، وتمركزت في منطقة "طلعة الغانم" وعلى الشارع الرئيس، وداهمت محلا تجاريا وفتشته.

كما شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم 12 مخزنا تجاريا على مدخل قرية عنزا جنوب جنين، بعد اقتحام المنطقة برفقة جرافتين عسكريتين.

وفي يرزا شرق طوباس، هدمت جرافات الاحتلال منشأة زراعية تقدر مساحتها بنحو 60 مترا مربعا، بحجة البناء دون ترخيص.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، سلمت قوات الاحتلال إخطارات بهدم مدرسة خلة الضبع، التي يدرس فيها 12 طالبا، إلى جانب عدد من المساكن والمزارع.

كما هدمت قوات الاحتلال منزلا للمواطن إبراهيم مفلح الأتيمين في بادية يطا وردمت بئر مياه، ما أدى إلى تشريد تسعة أفراد من أسرته.

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