جهز ورقك.. موعد طرح شقق الإسكان الإجتماعي2026 والأسعار

يترقب الجميع موعد طرح شقق الإسكان الإجتماعي2026 ضمن سكن لكل المصريين9، حيث تستعد وزارة الإسكان لطرح حوالي 30 ألف وحدة سكنية في مدنة مختلفة، ويترقب الكثير من الشباب طرح كراسة شروط شقق الإسكان الإجتماعي2026 وطريقة حجز الوحدة، مع ضرورة تجهيز الأوراق المطلوبة وسداد مقدم جدية الحجز الذي ستعلن عنه الوزارة قريباً.

وأوضحت وزارة الإسكان أن بعض الوحدات ستكون جاهزة للتسليم الفوري، بينما يتم تسليم وحدات أخرى خلال فترات زمنية قصيرة وفق جدول التنفيذ.

إعلان سكن لكل المصريين 9 خلال أسابيع

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، خلال مداخلة هاتفية أن الإعلان التاسع من مبادرة «سكن لكل المصريين» سيتم طرحه خلال شهر تقريبًا، بعد الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والتفاصيل النهائية الخاصة بالحجز.

ويجري صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لإتاحة كراسات الشروط وفتح باب التقديم الإلكتروني للمواطنين.



موعد طرح شقق الإسكان الإجتماعي2026

وتستعد وزارة الإسكان لـ طرح شقق الإسكان الإجتماعي ضمن سكن لكل المصريين 9، خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن يكون موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026، خلال أسبوعين من الآن وبحد أقصي شهر، أي سيعلن عن الطرح نهاية يونيو أو أول يوليو المقبل، وسيكون الحجز إلكترونيا، بنفس الشروط والخطوات المعلنة خلال الطروحات السابقة.

تفاصيل شقق الإسكان الجديدة2026

30 ألف وحدة سكنية مخصصة بالكامل لفئة منخفضي الدخل، ستكون فى الطرح الجديد لسكن لكل المصريين 9.

تتوزع الوحدات السكنية على عدد كبير من المدن الجديدة بالقاهرة والمحافظات، وتتوفر بمساحات وأسعار متنوعة لتناسب كل الاحتياجات.

الوحدات السكانية الجديد، تتم بنظام التمويل العقاري الميسر بفائدة مخفضة تبدأ من 3%، مع فترات سداد مرنة تصل إلى 20 عامًا.





الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان 2026

يجب أن يتضمن ملف المتقدم لحجز شقق الإسكان الأوراق التالية بدقة:

بطاقة الرقم القومي: صورة واضحة وسارية من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

شهادات ميلاد الأبناء: صور مميكنة من شهادات ميلاد الأطفال.

وثائق الحالة الاجتماعية: قسيمة زواج مميكنة، وفي حالات أخرى: قسيمة طلاق أو شهادة وفاة مميكنة.

إثبات الإقامة: إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء، غاز، أو مياه).

إثبات السكن: صورة من عقد إيجار الوحدة السكنية الحالية التي يقيم بها المتقدم.

مستندات الدخل: شهادة دخل معتمدة توضح صافي المرتب الشهري (مفردات مرتب) أو شهادة دخل من محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة.

الوضع التأميني: برنت تأمينات اجتماعية موضح به الأجر التأميني إن وجد.

الروابط الأسرية: قيد عائلي مميكن للمتقدم.



الأوراق المطلوبة لذوي الهمم

تمنح وزارة الإسكان أولوية خاصة لذوي الهمم عند حجز شقق الإسكان، ويشترط إرفاق المستند التالي في ملف التقديم:

التقرير الطبي: صورة من التقرير الطبي الحديث الصادر عن المجالس الطبية المتخصصة، أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لإثبات الحالة الصحية للمتقدم.

خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان

الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

تحميل كراسة الشروط وقراءتها بدقة.

تجهيز المستندات المطلوبة بصيغة PDF.

سداد مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد.

رفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني.

متابعة الطلب حتى الحصول على الموافقة.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2026

ومن المتوقع أن تكون أسعار شقق الإسكان الإجتماعي2026 الجديد نفسها هي السابقة، ووفقًا للمعلن رسميا من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي، جاءت أسعار شقق الإسكان الاجتماعي بالطروحات السابقة، كالتالي:

- 184 ألف جنيه: سعر الوحدة الجاهزة للتسليم الفوري، بالمحافظات بمساحة 75 م2.

- 270 ألف جنيه: سعر الوحدة السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، بالمحافظات بمساحة 90 م2.

- 850 ألف جنيه: سعر الوحدة مساحة 75 م2، تسليم خلال 3 سنوات.

- 900 ألف جنيه: سعر الوحدة السكنية تسليم خلال 3 سنوات، بالمدن الجديدة بمساحة 90 م2، تسليم خلال 3 سنوات.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2026

أما عن أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2026، فإنه من المتوقع أن يشمل عددا من المدن الجديدة في مختلف المحافظات، من بينها:

ـ حدائق أكتوبر

ـ العاشر من رمضان

=أكتوبر الجديدة

ـ سوهاج الجديدة

ـ مدينة السادات

ـ العبور الجديدة

ـ أسيوط الجديدة

ـ حدائق العاصمة