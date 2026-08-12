عُمان: اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان انتهاك للقانون الدولي

أعربت وزارة الخارجية العُمانية عن استنكار السلطنة لقرار حكومة جمهورية كولومبيا الاعتراف "بسيادة إسرائيل" على الجولان السوري المحتل.

وفي بيان لها، أكدت الخارجية الغُمانية أن هذا القرار يُعد انتهاكا للقانون الدولي ، مشيرة لتعارضه مع قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981م.

كما جددت سلطنة عُمان موقفها الثابت بأن الجولان أرض سورية محتلة مؤكدةً دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية على كافة أراضيها ووحدتها

كما دعت السلطنة جميع الدول إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وكانت سوريا أدانت بأشد العبارات البيان الصادر عن وزارة العلاقات الخارجية في ‌‏جمهورية كولومبيا الاثنين، والمتضمن الاعتراف بما أسماه "‏السيادة الإسرائيلية" على الجولان السوري المحتل، مؤكدة ‏أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضيها.

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين - في بيان نشر عبر قناتها على “تليجرام” اليوم، الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - إلى أن سوريا تعرب عن رفضها القاطع وإدانتها لهذا الموقف، وتؤكد أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وأن بيان الحكومة الكولومبية يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، ولتصريحات أمينها العام أنطونيو جوتيريش، التي أكد فيها أن الجولان أرض سورية، وأن الأمم المتحدة تعترف دون تحفظ بأنه جزء من سوريا، ولمبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، ولقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.